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О боеприпасах и технике. Командующие ВСУ провели совещание с партнерами, - Зеленский

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Украина, Среда 09 августа 2023 22:53
О боеприпасах и технике. Командующие ВСУ провели совещание с партнерами, - Зеленский Фото: командующие ВСУ провели совещание с партнерами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 августа, состоялось совещание украинских командующих ВСУ и руководителя Офиса президента Андрея Ермака с партнерами. Обсудили поставки Украине техники и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Состоялась особая коммуникация наших командующих, руководителя Офиса, международников с партнерами", - рассказал президент.

По его словам, во время переговоров обсуждался вопрос по обеспечению украинских воинов боеприпасами.

"Задача у всех в Украине одна - увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", - пояснил Зеленский.

Помощь партнеров

Напомним, завтра американский президент Джо Байден попросит Конгресс о дополнительном финансировании в помощь Украине.

Мы также писали, что в Пентагоне рассказали, сколько средств еще предусмотрено на помощь Украине.

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