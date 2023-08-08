ua en ru
Вт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пентагоні відповіли, скільки коштів ще передбачено на допомогу Україні

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Вашингтон, Вівторок 08 серпня 2023 21:53
У Пентагоні відповіли, скільки коштів ще передбачено на допомогу Україні Фото: Сабріна Сінгх, представник Пентагону США (flickr by Public Affairs)
Автор: Іван Носальський

У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки залишилось близько 6 мільярдів доларів для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Сабріни Сінгх.

За її словами, Пентагон має зараз 6,2 млрд доларів, які призначені для передачі озброєння Україні. Ці кошти були виявлені після бухгалтерської помилки американців, що призвела до завищення вартості пакетів підтримки на мільярди доларів.

При цьому Сінгх відмовилася коментувати, чи планує Пентагон вимагати у Конгресу США виділення додаткових коштів для допомоги Україні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що в Білому домі почали розподіляти кошти для допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Також журналісти з посиланням на неназваних американських чиновників писали, що влада США вже почала працювати над новим запитом для Конгресу про додаткове фінансування військової допомоги Україні.

Варто зауважити, що, за інформацією Держдепу, США вже цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України