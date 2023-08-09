ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден завтра попросить Конгрес про додаткове фінансування на допомогу Україні

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
США, Середа 09 серпня 2023 22:19
Байден завтра попросить Конгрес про додаткове фінансування на допомогу Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден завтра, 10 серпня, подасть Конгресу США свій запит на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання Politico.

Очікується, що завтра адміністрація Байдена оприлюднить свій запит на мільярди доларів додаткового фінансування для зброї та іншої допомоги Україні.

За даними анонімних джерел видання, цей запит на екстрене фінансування також включатиме допомогу Тайваню та гроші для поповнення готівки для допомоги постраждалим від стихійних лих, хоча остаточні повноваження щодо конкретних коштів, які запитуються, належить Управлінню бюджету Білого дому.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що в Білому домі почали розподіляти кошти для допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Також журналісти з посиланням на неназваних американських чиновників писали, що влада США вже почала працювати над новим запитом для Конгресу про додаткове фінансування військової допомоги Україні.

Варто зауважити, що, за інформацією Держдепу, США вже цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Пізніше у Пентагоні розповіли, скільки коштів ще передбачено на допомогу Україні

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки допомога армії
NEWS
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України