Щодня чи раз на 2-3 тижні? Як часто РФ здатна повторювати масовані атаки

Передісторія: одна з наймасованіших атак по Києву та ультиматум Кремля

В ніч на 24 травня, під час якого ворог використав майже всю наявну номенклатуру озброєння - від "Шахедів" до балістичних "Кинджалів", "Цирконів" та навіть "Орєшніка", - Москва вдалася до чергового шантажу.

МЗС РФ виступило з ультиматумом, заявивши про початок "системних ударів" по Києву, і закликало іноземних дипломатів терміново залишити місто. Очільник російського МЗС Сергій Лавров навіть зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо, щоб офіційно передати це попередження для президента Дональда Трампа.

Україна у відповідь назвала заяви РФ залякуванням і шантажем, який не спрацює. Європейський Союз чітко заявив, що західні дипломати не залишать українську столицю.

Чи дійсно РФ здатна на системні масовані атаки та яку гру веде Кремль - РБК-Україна розпитало в експертів.

З якою періодичністю можливі масовані обстріли?

Експерти сходяться на думці, що можливості Росії щодо безперервних масованих ударів обмежені її промисловою базою. Аналітик Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) Антон Земляний зазначає: ворог фактично "проїдає" ракети відразу після їх виготовлення.

"Росіяни використовують ту кількість ракет, яку виготовляють. Наприклад, виробництво "Іскандер-М" становить близько 60 одиниць на місяць, а під час весняних атак вони витратили близько 150. Тобто вони не можуть нарощувати темпи для щоденних ударів", - пояснює Земляний.

За оцінками аналітика, масовані атаки можливі, але з періодичністю у два-три тижні, необхідною для накопичення засобів.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло підтверджує цю тезу, наголошуючи на безпекових ризиках для самого агресора.

"Кожна атака потребує накопичення сил, а зосередження великої кількості зброї в одному місці несе ризик удару у відповідь від Сил оборони. Тому в середньому вони можуть завдавати ударів раз на три тижні", - зазначає Жмайло.

Загалом, як каже експерт, РФ здатна виробляти до 200 ракет на місяць (уся номенклатура: Х-101, балістика, аеробалістика та крилаті ракети).

Чи можуть удари "Орєшніком" стати регулярними?

Щодо ракет балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", експерт Антон Земляний зазначає, що хоча з початку 2026 року зафіксовано вже два удари (перший був у 2024-му), про системність не йдеться.

"Їх виготовляють в одиничних екземплярах. Використання можливе суто в пропагандистських цілях - можливо, раз на пів року для морального ефекту і створення "картинки перемоги" для російського генералітету та внутрішнього споживача", - каже співрозмовник

"Щодо інших ракет, того ж "Циркона" чи "Онікса", їх застосування можливе, можливо навіть трошки частіше, ніж було до цього", - припускає Земляний.

Дане озброєння ворог тримає зокрема у стратегічному резерві на випадок потенційного конфлікту з НАТО. Раніше ГУР повідомляло про плани РФ виробляти до 10 "Цирконів" на місяць, але реальні темпи впали до 3 ракет на місяць. За два роки вони виготовили близько 200 одиниць. Їхнє використання у майбутньому можливе, але це будуть поодинокі, а не масові випадки.

Які цілі переслідує Москва?

Експерти виділяють кілька стратегічних цілей Кремля:

Психологічний тиск на Захід - залякати партнерів, щоб вони тиснули на Київ заради "миру" на умовах Москви.

- залякати партнерів, щоб вони тиснули на Київ заради "миру" на умовах Москви. Інформаційна "перемога" - спроба змусити дипломатів виїхати з Києва. Якщо західні посольства покинуть столицю, Росія використовуватиме це в пропаганді: "Україну покинули всі, вона колапсує".

- спроба змусити дипломатів виїхати з Києва. Якщо західні посольства покинуть столицю, Росія використовуватиме це в пропаганді: "Україну покинули всі, вона колапсує". Зняття відповідальності - попереджаючи про удари, РФ намагається легітимізувати пошкодження дипустанов, покладаючи провину на країни, які "не прислухалися до закликів".

"Вони постійно шукають наше слабке місце. Якщо у 2024 році вони тиснули числом, то зараз намагаються перевернути шахову дошку інформаційними операціями, щоб компенсувати відсутність стратегічних успіхів на полі бою", - підсумував Дмитро Жмайло.