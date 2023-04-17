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Щоденних злочинів недостатньо? Подоляк закликав до сильнішого тиску проти РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Світ повинен посилити тиск проти Російської Федерації через її щоденні жорстокі злочини на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, попри свої злочини проти України:

  • МОК й далі хоче, аби російські спортсмени брали участь в Олімпіаді;
  • "Росатом" не перебуває під санкціями;
  • Росія головує в Радбезі ООН.

"Щоденні докази жорстоких російських злочинів. Масових, системних, навмисних. Проти військовополонених. Цивільного населення. Дітей... Недостатньо? З огляду на все це, так, якщо огидна фізіономія масового вбивці сидить в ООН, МОК хоче, щоб Росія брала участь в Олімпіаді, а "Росатом" не перебуває під санкціями", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли храм та житлові будинки у Нікополі, поранення отримали двоє осіб. Як відзначив Подоляк, росіяни скоїли черговий злочин попри свої заяви про "релігійність".

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