Ежедневных преступлений недостаточно? Подоляк призвал к более сильному давлению против РФ

Мир должен усилить давление против Российской Федерации из-за ее ежедневных жестоких преступлений на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ежедневные доказательства жестоких российских преступлений. Массовых, системных, умышленных. Против военнопленных. Гражданского населения. Детей... Недостаточно? Учитывая все это, так, если отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде, а "Росатом" не находится под санкциями", - пишет советник главы Офиса президента.

Как отметил Подоляк, несмотря на свои преступления против Украины:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли храм и жилые дома в Никополе, ранения получили два человека. Как отметил Подоляк, россияне совершили очередное преступление, несмотря на свои заявления о "религиозности".

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