Ежедневных преступлений недостаточно? Подоляк призвал к более сильному давлению против РФ

Мир должен усилить давление против Российской Федерации из-за ее ежедневных жестоких преступлений на территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как отметил Подоляк, несмотря на свои преступления против Украины:
"Ежедневные доказательства жестоких российских преступлений. Массовых, системных, умышленных. Против военнопленных. Гражданского населения. Детей... Недостаточно? Учитывая все это, так, если отвратительная физиономия массового убийцы сидит в ООН, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде, а "Росатом" не находится под санкциями", - пишет советник главы Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли храм и жилые дома в Никополе, ранения получили два человека. Как отметил Подоляк, россияне совершили очередное преступление, несмотря на свои заявления о "религиозности".
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