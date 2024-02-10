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Щоб не забував історію. Сійярто передали уламок спаленого під Києвом танка РФ

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто подарували шматок російського танка, спаленого в Україні у битві за Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника американського фонду "Центр допомоги" Олексія Прокопенко.

“Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь ласка пам’ятайте уроки історії й що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешту 1956 року.” - сказав Прокопенко угорському міністру.

Фото: Сійярто передали уламок спаленого під Києвом танка РФ (facebook.com/prokopenkoUA)

Міністр подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні. 

Візит Сійярто в Україну

Нагадаємо, 29 січня, голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Ужгорода де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Пізніше в Ужгороді відбулась спільна прес-конференція чиновників обох країн, під час якої сторони зробили низку заяв щодо надання допомоги, питань про нацменшини на Закарпатті, секторального співробітництва, повномасштабного вторгення РФ, підготовку зустрічі лідерів України та Угорщини.

Усі подробиці візиту Сійярто в Ужгород та зустрічі представників України та Угорщини - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що Сійярто зробив заяву після візиту в Україну.

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