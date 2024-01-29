Сійярто зробив заяву після візиту в Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після свого сьогоднішнього візиту в Україну висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку угорського чиновника.

Сійярто після проведення в Ужгороді шестигодинних переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком опублікував відео з кадрами його сьогоднішнього візиту та спільної прес-конференції.

Відповідний ролик угорський міністр підписав досить лаконічно, з власною оцінкою щодо відносин між двома державами.

"Україно, ще довгий шлях до відновлення довіри", - йдеться в його дописі.

Також Сійярто заявив, що в ході сьогоднішніх переговорів було зроблено "обнадійливі кроки для відновлення атмосфери довіри між Угорщиною та Україною, однак шлях ще довгий, і потрібно буде багато працювати".

Він додав, що Будапешт до цього готовий.

Сіярто також вважає, що влада України з 2015 року на законодавчому рівні поступово "обмежувала права угорської меншини", зокрема в Закарпатській області.

"Але ми маємо одне очікування, а саме те, що угорська меншина отримає права, які вони мали до 2015 року, ми не вимагаємо багато. Ми узагальнили їх в одинадцяти пунктах. Серед них правовий статус школи, можливість отримання атестата про середню освіту угорською мовою, використання угорської мови у сфері культури та вищої освіти", - сказав він.

Також Сіярто розповів, що нинішній візит мав на меті "відновити атмосферу довіри у наших двосторонніх відносинах".

"Я думаю, ми можемо погодитися, що ми зробили обнадійливі кроки в цьому напрямку. Нам ще попереду довгий шлях, ми маємо зробити багато роботи, але ми з угорської сторони готові цю роботу виконати", - висловився глава МЗС Угорщини.

Візит Сійярто в Україну

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Ужгорода де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чиновники зазначили, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

Пізніше в Ужгороді відбулась спільна прес-конференція чиновників обох країн, під час якої сторони зробили низку заяв щодо надання допомоги, питань про нацменшини на Закарпатті, секторального співробітництва, повномасштабного вторгення РФ, підготовку зустрічі лідерів України та Угорщини.

Усі подробиці візиту Сійярто в Ужгород та зустрічі представників України та Угорщини - читайте в матеріалі РБК-Україна.