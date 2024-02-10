Чтобы не забывал историю. Сийярто передали обломок сожженного под Киевом танка РФ

"Это сделано в России, а сожжено и переделано в Украине. Носите это как брелок на ключах от собственного дома, чтобы не забыть, что такое российский террор, пожалуйста помните уроки истории и что несли с собой советские танки на улицах Будапешта 1956 года." - сказал Прокопенко венгерскому министру.

Фото: Сийярто передали обломок сожженного под Киевом танка РФ (facebook.com/prokopenkoUA)

Министр подарок принял и поблагодарил, добавив, что Венгрия искренне желает мира в Украине.

Визит Сийярто в Украину.

Напомним, 29 января, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Позже в Ужгороде состоялась совместная пресс-конференция чиновников обеих стран, в ходе которой стороны сделали ряд заявлений о предоставлении помощи, вопросов о нацменьшинствах в Закарпатье, секторального сотрудничества, полномасштабного вторжения РФ, подготовку встречи лидеров Украины и Венгрии.

Все подробности визита Сийярто в Ужгород и встречи представителей Украины и Венгрии - читайте в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что Сийярто сделал заявление после визита в Украину.

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