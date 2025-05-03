Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг в лікарню після раптового повернення з США

Вучич планував приїхати на парад в РФ

Зауважимо, що Вучич раптово захворів за декілька днів до параду до так званого "дня перемоги", який росіяни відзначають 9 травня. Він особисто підтверджував плани приїхати до Москви, попри погрози ЄС наслідками для Сербії.

Як писали ЗМІ, європейські чиновники попереджали Вучича, що візит до Москви може підірвати амбіції Сербії на вступ до Євросоюзу.

Критикували плани Вучича і в українському МЗС. Речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий наголошував, що російський "день перемоги" не має жодного відношення до перемоги над нацизмом.

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