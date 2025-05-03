Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг в лікарню після раптового повернення з США

Сербського президента Александара Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді після його раптового повернення з США. До нього прибув міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал РТС.
За даними сербських медіа, Вучич раптово захворів під час візиту до США, де звернувся за медичною допомогою та пройшов обстеження. Після цього він вирішив повернутися до Сербії, скасувавши заходи, заради яких прибув до США.
Вучичу стало зле під час підготовки до майбутніх зустрічей, а також після зустрічі з конгресменами сербськими підприємцями. У цей момент у кімнаті з ним перебували міністр фінансів Сініша Малі та радниця президента Сербії з питань ЗМІ, повідомляють сербські медіа.
Зауважимо, що Вучич раптово захворів за декілька днів до параду до так званого "дня перемоги", який росіяни відзначають 9 травня. Він особисто підтверджував плани приїхати до Москви, попри погрози ЄС наслідками для Сербії.
Як писали ЗМІ, європейські чиновники попереджали Вучича, що візит до Москви може підірвати амбіції Сербії на вступ до Євросоюзу.
Критикували плани Вучича і в українському МЗС. Речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий наголошував, що російський "день перемоги" не має жодного відношення до перемоги над нацизмом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.