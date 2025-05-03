Чтобы не ехать к Путину? Вучич лег в больницу после внезапного возвращения из США

Вучич планировал приехать на парад в РФ

Заметим, что Вучич внезапно заболел за несколько дней до парада к так называемому "дню победы", который россияне отмечают 9 мая. Он лично подтверждал планы приехать в Москву, несмотря на угрозы ЕС последствиями для Сербии.

Как писали СМИ, европейские чиновники предупреждали Вучича, что визит в Москву может подорвать амбиции Сербии на вступление в Евросоюз.

Критиковали планы Вучича и в украинском МИДе. Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий отмечал, что российский "день победы" не имеет никакого отношения к победе над нацизмом.

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