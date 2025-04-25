МЗС про участь Сербії на параді Путіна: маршируватимуть з воєнними злочинцями

Україна застерігає інші країни від відправки військових на парад у Москву 9 травня. Є ймовірність, що вони маршируватимуть з росіянами, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на брифінгу.

Він наголосив, що дійство, яке Москва називатиме "парадом перемоги" і яке буде відбуватися 9 травня, не має жодного відношення до перемоги над нацизмом.

Речник додав, що російські військова, які крокуватимуть Красною площею 9 травня, цілком ймовірно є учасниками воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської агресії.

"Тобто будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть марширувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом, а це, до речі, не лише росіяни - це не має, на нашу думку", - наголосив Тихий.

