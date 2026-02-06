Щоб не віддавати? Чехія загнала на довгий ремонт літаки, які хотіла Україна

Чеські збройні сили несподівано відправили на довгостроковий ремонт вісім навчально-бойових літаків L-159T1 та L-159T2. Чотири з них раніше планувалося передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Armádní noviny та "Мілітарний".
Компанія Aero Vodochody взяла на себе ремонт усіх восьми літаків. Ремонтні роботи мають на меті забезпечити можливість безпечною та надійної експлуатації літаків наступними роками.
При цьому ремонт дуже довгостроковий. Він триватиме щонайменше до 2029 року та теоретично продовжить ресурс літаків на 2000 льотних годин, що еквівалентно 8 рокам експлуатації.
"Aero як оригінальний виробник володіє унікальним ноу-хау, повною технічною документацією та ланцюгом постачання, необхідними для виконання цих робіт" - заявив президент і голова правління Aero Vodochody Віктор Сотона.
При цьому жодної необхідності в цьому ремонті прямо зараз особливо немає. Про це свідчить графік робіт: у 2026 році планується відремонтувати три літаки, у 2027 році - ще три, а останні два аж у 2028 році. Тільки у 2029 році, після завершення усіх випробувань після ремонту, літаки передадуть назад до армії.
Як відомо, уряд нового чеського прем'єра Андрія Бабіша, якого підозрюють в антиєвропейських настроях, зірвав передачу Україні навчально-бойових літаків L-159. Планувалося, що Україна отримає чотири такі машини.
В армії Чехії заявили, що передача літаків жодним чином не зашкодить обороздатності країни. Проте Бабіш втрутився і заявив, що, мовляв, поставив крапку в дискусіях щодо можливого постачання літаків Україні.
Після цього президент Чехії Петр Павел, який раніше заявляв, що передача літаків можлива, вступив у жорсткий конфлікт з урядом Бабіша. А міністр оборони кабінету Бабіша зі мстивості скасував вже погоджений візит до США начальника чеського Генерального штабу.
Керівник чеського Генштабу генерал Карел Ржегка публічно заперечив заяви міністра Яромира Зуни про те, що передача літаків нібито поставить під загрозу обороноздатність Чехії. Саме після цього міністр вирішив таким чином помститися генералу.
Тим часом виробник L-159 на тлі малозрозумілих дій чеського уряду повідомив Україні, що можлива альтернатива. Aero Vodochody розглядає варіант запропонувати Україні більш сучасну модель L-39NG Skyfox.