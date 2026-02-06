Чтобы не отдавать? Чехия загнала на долгий ремонт самолеты, которые хотела Украина

Компания Aero Vodochody взяла на себя ремонт всех восьми самолетов. Ремонтные работы имеют целью обеспечить возможность безопасной и надежной эксплуатации самолетов в последующие годы.

При этом ремонт очень долгосрочный. Он продлится как минимум до 2029 года и теоретически продлит ресурс самолетов на 2000 летных часов, что эквивалентно 8 годам эксплуатации.

"Aero как оригинальный производитель обладает уникальным ноу-хау, полной технической документацией и цепочкой поставок, необходимыми для выполнения этих работ", - заявил президент и председатель правления Aero Vodochody Виктор Сотона.

При этом никакой необходимости в этом ремонте прямо сейчас особо нет. Об этом свидетельствует график работ: в 2026 году планируется отремонтировать три самолета, в 2027 году - еще три, а последние два аж в 2028 году. Только в 2029 году, после завершения всех испытаний после ремонта, самолеты передадут обратно в армию.