Чтобы не отдавать? Чехия загнала на долгий ремонт самолеты, которые хотела Украина

Чехия, Пятница 06 февраля 2026 19:15
Чтобы не отдавать? Чехия загнала на долгий ремонт самолеты, которые хотела Украина Фото: учебно-боевой самолет L-159 (Aero Vodochody)
Автор: Антон Корж

Чешские вооруженные силы неожиданно отправили на долгосрочный ремонт восемь учебно-боевых самолетов L-159T1 и L-159T2. Четыре из них ранее планировалось передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания Armádní noviny и"Милитарный".

Компания Aero Vodochody взяла на себя ремонт всех восьми самолетов. Ремонтные работы имеют целью обеспечить возможность безопасной и надежной эксплуатации самолетов в последующие годы.

При этом ремонт очень долгосрочный. Он продлится как минимум до 2029 года и теоретически продлит ресурс самолетов на 2000 летных часов, что эквивалентно 8 годам эксплуатации.

"Aero как оригинальный производитель обладает уникальным ноу-хау, полной технической документацией и цепочкой поставок, необходимыми для выполнения этих работ", - заявил президент и председатель правления Aero Vodochody Виктор Сотона.

При этом никакой необходимости в этом ремонте прямо сейчас особо нет. Об этом свидетельствует график работ: в 2026 году планируется отремонтировать три самолета, в 2027 году - еще три, а последние два аж в 2028 году. Только в 2029 году, после завершения всех испытаний после ремонта, самолеты передадут обратно в армию.

Срыв передачи чешских самолетов Украине: что известно

Как известно, правительство нового чешского премьера Андрея Бабиша, которого подозревают в антиевропейских настроениях, сорвало передачу Украине учебно-боевых самолетов L-159. Планировалось, что Украина получит четыре такие машины.

В армии Чехии заявили, что передача самолетов никоим образом не повредит обороноспособности страны. Однако Бабиш вмешался и заявил, что, мол, поставил точку в дискуссиях относительно возможной поставки самолетов Украине.

После этого президент Чехии Петр Павел, который ранее заявлял, что передача самолетов возможна, вступил в жесткий конфликт с правительством Бабиша. А министр обороны кабинета Бабиша из мстительности отменил уже согласованный визит в США начальника чешского Генерального штаба.

Руководитель чешского Генштаба генерал Карел Ржегка публично опроверг заявления министра Яромира Зуны о том, что передача самолетов якобы поставит под угрозу обороноспособность Чехии. Именно после этого министр решил таким образом отомстить генералу.

Тем временем производитель L-159 на фоне малопонятных действий чешского правительства сообщил Украине, что возможна альтернатива. Aero Vodochody рассматривает вариант предложить Украине более современную модель L-39NG Skyfox.

