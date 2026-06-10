Паніка в Криму не безпідставна. Що стоїть за ударами по Чонгарському мосту

Українські військові знищили Чонгарський міст, який з'єднував Крим з Херсонською областю.
Чим важливий цей міст для РФ та як його втрата може вплинути на фронт, - розбиралося РБК-Україна.
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Російські війська використовують Чонгарський міст для доставки палива та боєприпасів до тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, пояснив в коментарі РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Тому будь-яке перерізання логістики прямо впливає на здатність РФ виконувати бойові завдання.
Ще до початку повномасштабного вторгнення ворог перетворив Крим на потужну військову базу та логістичний центр, зауважив в коментарі РБК-Україна військовослужбовець ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко.
"Тому для нас ключове зараз - відрізати Крим логістично, демілітаризувати його і зробити неможливим для використання як великої військової бази. І рух в цьому напрямку йде", - сказав Мусієнко.
За словами Мусієнка, зараз українські військові реалізують стратегічну операцію зі створення максимальних проблем для росіян на півдні. Вона включає удари по об'єктах від Маріуполя до військових вантажів на трасі з Ростовської області.
Через страх атак ворог уже не ризикує перекидати великі вантажі Керченським мостом.
Де знаходиться Чонгарський міст на мапі (фото: google.com/maps)
Після ударів по Чонгару окупанти змушені йти західніше - через Перекоп, але це, за словами Мусієнка, робить їхню логістику ще відкритішою та вразливішою для Сил оборони. Кримський міст, який вже кілька разів атакували, ворог теж боїться використовувати для великих вантажів.
"Відрізання Криму від континентальної частини України ускладнить російським військам життя на Запорізькому напрямку, а також в частині тимчасово окупованої Донецької та Херсонської областей. Це, м'яко кажучи", - додав Коваленко.
Руйнування логістики не дає росіянам накопичити сили для інтенсифікації наступу на півдні. Це також створює серйозні проблеми для ворога на лівому березі Херсонської області, сказав РБК-Україна Мусієнко.
Ворог може намагатися зводити понтонні переправи, однак вони є ще більш вразливими цілями, ніж стаціонарні мости.
Як зауважив Мусієнко, українська армія зараз в "активній обороні", і за можливості Сили оборони перехоплюватимуть ініціативу.
"Тому, як тільки в нас виникатимуть можливості, не можна нічого виключати. Тому, скажу так обережно, що та паніка і ті страхи, які зараз ретранслюються в ворожих ресурсах про можливі висадки десанту, про ще якісь дії в бік Криму, вони, скажімо так, не зовсім безпідставні", - резюмував він.