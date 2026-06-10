Паніка в Криму не безпідставна. Що стоїть за ударами по Чонгарському мосту

Головне: Удар по логістиці: Знищення мосту перерізає головні шляхи постачання зброї та палива РФ до окупованих частин півдня.

Знищення мосту перерізає головні шляхи постачання зброї та палива РФ до окупованих частин півдня. Ізоляція Криму: ЗСУ продовжують операцію з демілітаризації півострова, позбавляючи його статусу повноцінної військової бази.

ЗСУ продовжують операцію з демілітаризації півострова, позбавляючи його статусу повноцінної військової бази. Вразливість ворога: Окупанти змушені перекидати вантажі обхідними шляхами (через Перекоп), де вони стають легшою ціллю для наших ударів.

Окупанти змушені перекидати вантажі обхідними шляхами (через Перекоп), де вони стають легшою ціллю для наших ударів. Зрив планів РФ: Зруйнована логістика блокує російський наступ на південному напрямку та викликає у ворога паніку щодо подальших дій ЗСУ.

Чому Чонгарський міст важливий

Російські війська використовують Чонгарський міст для доставки палива та боєприпасів до тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, пояснив в коментарі РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Тому будь-яке перерізання логістики прямо впливає на здатність РФ виконувати бойові завдання.

Ще до початку повномасштабного вторгнення ворог перетворив Крим на потужну військову базу та логістичний центр, зауважив в коментарі РБК-Україна військовослужбовець ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Тому для нас ключове зараз - відрізати Крим логістично, демілітаризувати його і зробити неможливим для використання як великої військової бази. І рух в цьому напрямку йде", - сказав Мусієнко.

Ізоляція Криму та вразливість окупантів

За словами Мусієнка, зараз українські військові реалізують стратегічну операцію зі створення максимальних проблем для росіян на півдні. Вона включає удари по об'єктах від Маріуполя до військових вантажів на трасі з Ростовської області.

Через страх атак ворог уже не ризикує перекидати великі вантажі Керченським мостом.

Де знаходиться Чонгарський міст на мапі (фото: google.com/maps)

Після ударів по Чонгару окупанти змушені йти західніше - через Перекоп, але це, за словами Мусієнка, робить їхню логістику ще відкритішою та вразливішою для Сил оборони. Кримський міст, який вже кілька разів атакували, ворог теж боїться використовувати для великих вантажів.

"Відрізання Криму від континентальної частини України ускладнить російським військам життя на Запорізькому напрямку, а також в частині тимчасово окупованої Донецької та Херсонської областей. Це, м'яко кажучи", - додав Коваленко.

Зрив наступу РФ та паніка ворога

Руйнування логістики не дає росіянам накопичити сили для інтенсифікації наступу на півдні. Це також створює серйозні проблеми для ворога на лівому березі Херсонської області, сказав РБК-Україна Мусієнко.

Ворог може намагатися зводити понтонні переправи, однак вони є ще більш вразливими цілями, ніж стаціонарні мости.

Як зауважив Мусієнко, українська армія зараз в "активній обороні", і за можливості Сили оборони перехоплюватимуть ініціативу.

"Тому, як тільки в нас виникатимуть можливості, не можна нічого виключати. Тому, скажу так обережно, що та паніка і ті страхи, які зараз ретранслюються в ворожих ресурсах про можливі висадки десанту, про ще якісь дії в бік Криму, вони, скажімо так, не зовсім безпідставні", - резюмував він.