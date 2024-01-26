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Щоб не призвело до падіння Іл-76, врешті від літака нічого б не залишилося, - Ігнат

П'ятниця 26 січня 2024 14:02
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Щоб не призвело до падіння Іл-76, врешті від літака нічого б не залишилося, - Ігнат Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Незалежно від причин авіакатастрофи військово-транспортного літака Іл-76, врешті від повітряного судна нічого б не залишилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як відзначає Ігнат, за словами командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука, сьогодні головним завдання Росії довкола історії з авіакатастрофою Іл-76, є спроба домогтись зменшення допомоги Україні від міжнародної спільноти. Зокрема ворог не приховує цього навіть у відкритих зверненнях.

"Щоб там не сталося. Літак коли падає, будь-яке падіння літака призводить от до такої руйнації. Летить величезна груда металу, елементи літака і стається вибух. Від літака фактично після такого падіння нічого не залишається, щоб не призвело до цього падіння", - пояснив речник Повітряних сил.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.

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