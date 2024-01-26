Чтобы не привело к падению Ил-76, в конце концов от самолета ничего бы не осталось, - Игнат

Независимо от причин авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 , в конце концов от воздушного судна ничего бы не осталось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как отмечает Игнат, по словам командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука, сегодня главной задачей России вокруг истории с авиакатастрофой Ил-76, является попытка добиться уменьшения помощи Украине от международного сообщества. В частности враг не скрывает этого даже в открытых обращениях.

"Чтобы там не произошло. Самолет когда падает, любое падение самолета приводит вот к такому разрушению. Летит огромная груда металла, элементы самолета и происходит взрыв. От самолета фактически после такого падения ничего не остается, чтобы не привело к этому падению", - пояснил представитель Воздушных сил.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.