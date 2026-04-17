Щоб подолати гострий дефіцит кадрів: як іноземців планують залучати до роботи в Україні

В Україні готують зміни до списку країн "міграційного ризику". Це може змінити правила в’їзду та легалізації іноземців, а також частково спростити залучення працівників до нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента України Кирила Буданова в ході зустрічі в CEO Club.
За словами представників бізнесу, українські компанії дедалі гостріше відчувають дефіцит кадрів. Одним із рішень може стати залучення іноземних працівників, однак нинішні правила значно ускладнюють цей процес.
Підприємець у сфері рекрутингу Артем Нікішов зазначає, що легалізація іноземця в Україні є тривалою та дорогою. Зокрема, за його оцінками:
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що нещодавно відбулася нарада щодо співпраці з країнами Африки. За її результатами Міністерству закордонних справ та Службі безпеки України доручили терміново опрацювати зміни до списку країн "міграційного ризику".
Йдеться про можливе пом’якшення підходів, що може спростити залучення іноземних працівників.
Водночас влада наголошує на необхідності зберігати баланс між економічними потребами та безпекою. За словами Буданова, існують ризики, коли іноземці після оформлення документів:
Саме тому зміни до правил мають враховувати як інтереси бізнесу, так і контроль за міграційними процесами.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд погодив законопроєкт, який спрощує працевлаштування іноземців: замість окремих дозволів на роботу і проживання планують запровадити один документ, а також створити онлайн-портал для подачі заяв і пошуку вакансій.
