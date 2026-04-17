Чтобы преодолеть острый дефицит кадров: как иностранцев планируют привлекать к работе в Украине

Бизнес сигнализирует о проблеме

По словам представителей бизнеса, украинские компании все острее испытывают дефицит кадров. Одним из решений может стать привлечение иностранных работников, однако нынешние правила значительно усложняют этот процесс.

Предприниматель в сфере рекрутинга Артем Никишов отмечает, что легализация иностранца в Украине является длительной и дорогой. В частности, по его оценкам:

процедура стоит около 40 тысяч гривен;

она длится в несколько раз дольше, чем в некоторых европейских странах;

дополнительные трудности создают проверки и работа консульских служб.

Что предлагают изменить

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что недавно состоялось совещание по сотрудничеству со странами Африки. По его результатам Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины поручили срочно проработать изменения в список стран "миграционного риска".

Речь идет о возможном смягчении подходов, что может упростить привлечение иностранных работников.

Риски, которые учитывает государство

В то же время власти подчеркивают необходимость сохранять баланс между экономическими потребностями и безопасностью. По словам Буданова, существуют риски, когда иностранцы после оформления документов:

оставляют работодателей;

или используют Украину как транзитную страну для дальнейшего выезда.

Именно поэтому изменения в правила должны учитывать как интересы бизнеса, так и контроль за миграционными процессами.