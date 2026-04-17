Чтобы преодолеть острый дефицит кадров: как иностранцев планируют привлекать к работе в Украине

21:03 17.04.2026 Пт
2 мин
Сейчас легализация иностранцев в Украине является очень дорогой
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине меняют законодательство для трудоустройства иностранцев (freepik.com)

В Украине готовят изменения в список стран "миграционного риска". Это может изменить правила въезда и легализации иностранцев, а также частично упростить привлечение работников в нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в ходе встречи в CEO Club.

Бизнес сигнализирует о проблеме

По словам представителей бизнеса, украинские компании все острее испытывают дефицит кадров. Одним из решений может стать привлечение иностранных работников, однако нынешние правила значительно усложняют этот процесс.

Предприниматель в сфере рекрутинга Артем Никишов отмечает, что легализация иностранца в Украине является длительной и дорогой. В частности, по его оценкам:

  • процедура стоит около 40 тысяч гривен;
  • она длится в несколько раз дольше, чем в некоторых европейских странах;
  • дополнительные трудности создают проверки и работа консульских служб.

Что предлагают изменить

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что недавно состоялось совещание по сотрудничеству со странами Африки. По его результатам Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины поручили срочно проработать изменения в список стран "миграционного риска".

Речь идет о возможном смягчении подходов, что может упростить привлечение иностранных работников.

Риски, которые учитывает государство

В то же время власти подчеркивают необходимость сохранять баланс между экономическими потребностями и безопасностью. По словам Буданова, существуют риски, когда иностранцы после оформления документов:

  • оставляют работодателей;
  • или используют Украину как транзитную страну для дальнейшего выезда.

Именно поэтому изменения в правила должны учитывать как интересы бизнеса, так и контроль за миграционными процессами.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство согласовало законопроект, который упрощает трудоустройство иностранцев: вместо отдельных разрешений на работу и проживание планируют ввести один документ, а также создать онлайн-портал для подачи заявлений и поиска вакансий.

Также мы рассказывали, что украинские работодатели в основном не готовы нанимать иностранцев: только 13% компаний открыты к этому. Основные причины - отсутствие потребности в кадрах из-за рубежа, языковой барьер и недостаток опыта, хотя часть бизнеса готова изменить позицию при условии упрощения правил и поддержки.

