Чтобы преодолеть острый дефицит кадров: как иностранцев планируют привлекать к работе в Украине

В Украине готовят изменения в список стран "миграционного риска". Это может изменить правила въезда и легализации иностранцев, а также частично упростить привлечение работников в нашу страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в ходе встречи в CEO Club.
По словам представителей бизнеса, украинские компании все острее испытывают дефицит кадров. Одним из решений может стать привлечение иностранных работников, однако нынешние правила значительно усложняют этот процесс.
Предприниматель в сфере рекрутинга Артем Никишов отмечает, что легализация иностранца в Украине является длительной и дорогой. В частности, по его оценкам:
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что недавно состоялось совещание по сотрудничеству со странами Африки. По его результатам Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины поручили срочно проработать изменения в список стран "миграционного риска".
Речь идет о возможном смягчении подходов, что может упростить привлечение иностранных работников.
В то же время власти подчеркивают необходимость сохранять баланс между экономическими потребностями и безопасностью. По словам Буданова, существуют риски, когда иностранцы после оформления документов:
Именно поэтому изменения в правила должны учитывать как интересы бизнеса, так и контроль за миграционными процессами.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство согласовало законопроект, который упрощает трудоустройство иностранцев: вместо отдельных разрешений на работу и проживание планируют ввести один документ, а также создать онлайн-портал для подачи заявлений и поиска вакансий.
Также мы рассказывали, что украинские работодатели в основном не готовы нанимать иностранцев: только 13% компаний открыты к этому. Основные причины - отсутствие потребности в кадрах из-за рубежа, языковой барьер и недостаток опыта, хотя часть бизнеса готова изменить позицию при условии упрощения правил и поддержки.