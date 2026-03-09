ua en ru
"Чтобы было что-то между Венгрией и РФ": Орбан сделал циничное заявление об Украине

21:04 09.03.2026 Пн
2 мин
Скандальный политик признался, для чего на самом деле ему нужна Украина
aimg Валерий Ульяненко
"Чтобы было что-то между Венгрией и РФ": Орбан сделал циничное заявление об Украине Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина должна оставаться между его страной и Россией. По его словам, так легче гарантировать безопасность венгров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Читайте также: В ЕС надеются сделать "хоть что-то" с вето Венгрии на кредит для Украины

"Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то - это можно назвать даже Украиной - между Россией и Венгрией. Ведь безопасность венгров может быть гарантирована с большим успехом, если РФ не будет нашим соседом", - заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но добавил, что не хочет пускать ее в ЕС.

Скандальные заявления Орбана относительно Украины

На фоне приближения выборов Орбан все чаще выступает с жесткими заявлениями в отношении Украины. В частности, он пригрозил применить силу для возобновления поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Кроме того, скандальный политик заявил, что Будапешт может приостановить транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу трубопровода.

Приближение выборов в Венгрии

Отметим, критика Украины со стороны Орбана усиливается на фоне приближения выборов в Венгрии. Согласно данным СМИ он может потерять власть накануне парламентских выборов.

В частности, по состоянию на сейчас он отстает от своего бывшего союзника, а ныне главного политического соперника Петера Мадяра.

Агентство Reuters писало, что оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно опередила правящую "Фидес" Орбана. Разрыв между политическими силами вырос до 12 процентных пунктов, что ставит под угрозу 16-летнее пребывание Орбана у власти.

Рост популярности оппозиции связывают с недовольством избирателей рекордной инфляцией, экономическими проблемами и рядом политических скандалов в стране.

