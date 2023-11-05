Щоб не було боргу. Українцям пояснили, як правильно оплачувати рахунок за газ онлайн

Рахунки за газ можна сплатити через онлайн-банкінг. Але українців попередили, що це потрібно робити правильно, аби не отримати платіжку з боргом у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" у Facebook.
У "Нафтогазі" попереджають, що при оплаті рахунка за газ через онлайн-банкінг вносяться фактичні показання, за які ведеться оплата. Але банк не є сервісом передачі показників.
"Тому, якщо ви передали показання в такий спосіб, щомісяця вам нараховуються обсяги на основі "планового щомісячного об’єму споживання". Вони можуть значно відрізнятися від фактичних", - йдеться у повідомленні.
Що робити у такому випадку
Передавати показники лічильника газу потрібно з 28-го по 5-е число щомісяця. Зробити це можна через:
Також показники можна передати облгазу у будь-який зручний спосіб.
В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Тобто ціни на газ для звичайних споживачів не збільшуються.
"Нафтогаз" займає 98% ринку постачання газу для населення і продає газ по 7,96 гривні за кубометр. Ціни в інших постачальників коливаються приблизно від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
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