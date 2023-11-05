Чтобы не было долга. Украинцам объяснили, как правильно оплачивать счет за газ онлайн

В "Нафтогазе" предупреждают, что при оплате счета за газ через онлайн-банкинг вносятся фактические показания, за которые ведется оплата. Но банк не является сервисом передачи показателей.

"Поэтому если вы передали показания таким образом, ежемесячно вам начисляются объемы на основе "планового ежемесячного объема потребления". Они могут значительно отличаться от фактических", - говорится в сообщении.

Что делать в таком случае

Передавать показатели счетчика газа нужно с 28 по 5 число ежемесячно. Сделать это можно через:

личный кабинет - https://my.gas.ua/login;

упрощенная процедура на сайте - https://gas.ua/ru/indicators;

SMS-сообщение на номер - 4647;

чат-боты - https://chats.viber.com/naftogazpostach, https://t.me/GASUA_bot. Также http://m.me/NaftogazGasSupply ;

с помощью голосового меню IVR нажав кнопку 1.

Также показатели можно передать облгазу любым удобным способом.

Тарифы на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. То есть, цены на газ для обычных потребителей не увеличиваются.

"Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения и продает газ по 7,96 гривны за кубометр. Цены у других поставщиков колеблются примерно от 7,70 до 10 гривен за кубометр.