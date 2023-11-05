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Чтобы не было долга. Украинцам объяснили, как правильно оплачивать счет за газ онлайн

Фото: украинцам объяснили, как правильно оплачивать счет за газ онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Счета за газ можно оплатить через онлайн-банкинг. Но украинцев предупредили, что это нужно делать правильно, чтобы не получить платежку с долгом в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины" в Facebook.

В "Нафтогазе" предупреждают, что при оплате счета за газ через онлайн-банкинг вносятся фактические показания, за которые ведется оплата. Но банк не является сервисом передачи показателей.

"Поэтому если вы передали показания таким образом, ежемесячно вам начисляются объемы на основе "планового ежемесячного объема потребления". Они могут значительно отличаться от фактических", - говорится в сообщении.

Что делать в таком случае

Передавать показатели счетчика газа нужно с 28 по 5 число ежемесячно. Сделать это можно через:

Также показатели можно передать облгазу любым удобным способом.

Тарифы на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. То есть, цены на газ для обычных потребителей не увеличиваются.

"Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения и продает газ по 7,96 гривны за кубометр. Цены у других поставщиков колеблются примерно от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

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