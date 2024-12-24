У мережі поширили фейк про зниження мобілізаційного віку. В Раді та НГУ це спростували

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. Інформація про відповідний законопроект є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 17 Бригаду Національної гвардії України у Facebook та заяву голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександра Завітневича.

Що передувало

Сьогодні в мережі поширилась інформація щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Сергій Лунич, якого назвали представником 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії, заявив, що "проект закону про зниження призовного віку до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення".

Що кажуть у 17-й бригаді

Там заявили, що Сергій Лунич не є особою командування бригади - ні командиром, ні заступником. Тому він не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них.

"Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше - прогнозування їхнього схвалення. Просимо представників ЗМІ та пабліків у соцмережах не поширювати зазначену інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності та не містить ні першоджерела, ні конкретних дат, часу і місця", - сказано у повідомленні бригади.

Що кажуть у Раді

За словами Завітневича, жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в профільному Комітеті - не було і немає.

Зниження мобілізаційного віку

Нещодавно стало відомо, що США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Штатах вважають, що головною проблемою української армії є брак людей.

Також днями радник комітету Ради з питань економічного розвитку заявив про нібито зниження мобілізаційного віку в Україні у 2025 році. Однак його інформація також виявилась фейком.