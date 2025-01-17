Веніславський: виграти розпочату Росією війну, збільшуючи кількість Збройних сил, неможливо

Україна не може виграти розпочату Росією війну збільшуючи кількість Збройних сил. Партнерам необхідно передати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога.

"Що стосується заяв команди Трампа, представників чинного президента, що треба знижувати мобілізаційний вік. То я тут пошлюсь на думку президента (Володимира Зеленського - ред.), що для того, щоб виграти війну, просто збільшити кількість Збройних сил в принципі не можливо. ЗСУ є найчисельнішими в Європі. Проблема головна в тому, що виграти війну, яку розв'язала Росія, просто збільшуючи кількість Збройних сил, просто неможливо", - сказав Веніславський.

На його думку, Україна може виграти війну лише шляхом асиметричних дій, які можна досягнути технологічним впливом на об'єкти та законні воєнні цілі Росії. Саме тому партнери мають дати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога та послаблювати його потенціал. І при нинішній чисельності ЗСУ це реально зробити.

"Коли ми говоримо про гіпотетичне збільшення кількості ЗСУ, то треба розуміти, що для підготовки мобілізованих одного місяця недостатньо, це два-три місяці. Плюс мобілізаційні процедури. В кращому випадку ми отримаємо якісно підготовлене посилення лише протягом 4-6 місяців. А зброя нам потрібна вже зараз. І при наданні такої інноваційної зброї, я думаю, ми зможемо зробити більше, ніж просто збільшивши армію", - зауважив він.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Наприкінці минулого року стало відомо, що США вже почали закликати Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що головна проблема української армії - це брак людей.

Попри це президент України Володимир Зеленський заявив, що проти такої ініціативи. За його словами, вік не має значення, коли українським воїнам все ще бракує зброї.