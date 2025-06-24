Що зупинить війну? Зеленський пояснив, чого боїться Росія

На його думку, ефективна стратегія має базуватися на двох ключових напрямках: максимальній ізоляції Росії та стабільній оборонній підтримці України.

Під час свого виступу Зеленський наголосив, що перший крок до завершення війни - це повна політична та економічна ізоляція Росії. Йдеться не лише про вже чинні обмеження, а й про "болючі санкції", зокрема щодо російської нафти.

"Нам потрібен 18-й пакет, нам потрібні справжні болючі санкції проти російської нафти", - заявив глава держави.

За його словами, будь-яка схема співпраці, яка дозволяє Кремлю зберігати економічну стійкість і продовжувати війну, має бути припинена. Зеленський також згадав про обговорення механізму встановлення цінової стелі на російську нафту. На його переконання, лише обмеження ціни на рівні 30 доларів за барель справді "завдасть болю" та значно ускладнить для Москви можливість фінансувати агресію.

Президент також закликав до блокування російського танкерного флоту та повного відключення Росії від міжнародної банківської системи.

Другим пріоритетом, за словами Зеленського, є гарантія довгострокової оборонної підтримки України. Він наголосив, що Захід має продемонструвати рішучість і послідовність у допомозі, аби Росія розуміла - Україна не залишиться сам на сам із агресором.

"Росія повинна побачити, що Україна не залишиться сама і що Європа не відступить", - підкреслив президент.

Зеленський підсумував, що лише завдяки жорсткій ізоляції Кремля та стабільній підтримці Києва можна не лише завершити нинішню війну, а й запобігти майбутнім агресіям з боку РФ проти Європи й Альянсу.