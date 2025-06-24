Что остановит войну? Зеленский объяснил, чего боится Россия

По его мнению, эффективная стратегия должна базироваться на двух ключевых направлениях: максимальной изоляции России и стабильной оборонной поддержке Украины.

Во время своего выступления Зеленский отметил, что первый шаг к завершению войны - это полная политическая и экономическая изоляция России. Речь идет не только об уже действующих ограничениях, но и о "болезненных санкциях", в частности в отношении российской нефти.

"Нам нужен 18-й пакет, нам нужны настоящие болезненные санкции против российской нефти", - заявил глава государства.

По его словам, любая схема сотрудничества, которая позволяет Кремлю сохранять экономическую устойчивость и продолжать войну, должна быть прекращена. Зеленский также упомянул об обсуждении механизма установления ценового потолка на российскую нефть. По его убеждению, только ограничение цены на уровне 30 долларов за баррель действительно "нанесет боль" и значительно усложнит для Москвы возможность финансировать агрессию.

Президент также призвал к блокированию российского танкерного флота и полного отключения России от международной банковской системы.

Вторым приоритетом, по словам Зеленского, является гарантия долгосрочной оборонной поддержки Украины. Он подчеркнул, что Запад должен продемонстрировать решительность и последовательность в помощи, чтобы Россия понимала - Украина не останется один на один с агрессором.

"Россия должна увидеть, что Украина не останется одна и что Европа не отступит", - подчеркнул президент.

Зеленский подытожил, что только благодаря жесткой изоляции Кремля и стабильной поддержке Киева можно не только завершить нынешнюю войну, но и предотвратить будущие агрессии со стороны РФ против Европы и Альянса.