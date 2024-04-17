Що знаходилося на аеродромі в Джанкої: аналітики оприлюднили фото

Вибухи в Джанкої

У середу, 17 квітня, у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа.

Додамо, у квітні партизани в Джанкої знайшли військовий склад РФ на півострові. Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського у бік Джанкоя.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, окрім Джанкоя у Ккриму налічується ще 15 аеродромів. Проте у Повітряних силах ЗСУ говорили, що для авіації окупанти використовують щонайменше п'ять кримських аеродромів.

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