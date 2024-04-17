UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що знаходилося на аеродромі в Джанкої: аналітики оприлюднили фото

Фото: аналітики оприлюднили знімки аеродрому у Джанкої (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

OSINT-аналітики опублікували супутникові фото аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Росією Криму. Знімки зроблені у березені 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MT_Anderson.

За OSINT-аналітиків на аеродромі були: 4 літаки Су-25, 10 вертольотів Мі-28, а також 2 Ка-52.

На знімках, датованих березнем цього року, також видно майданчик із С-400, проте аналітики повідомили, що його перемістили.

 

 

Вибухи в Джанкої

У середу, 17 квітня, у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа.

Додамо, у квітні партизани в Джанкої знайшли військовий склад РФ на півострові. Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського у бік Джанкоя.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, окрім Джанкоя у Ккриму налічується ще 15 аеродромів. Проте у Повітряних силах ЗСУ говорили, що для авіації окупанти використовують щонайменше п'ять кримських аеродромів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримДжанкойВибухи