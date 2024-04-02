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Партизани виявили переміщення важкої техніки окупантів в Криму: куди її направили

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 12:34
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Партизани виявили переміщення важкої техніки окупантів в Криму: куди її направили Фото: переміщення техніки РФ в окупованому Криму (ілюстративне фото IAGSoft)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського в бік Джанкоя. Окупанти направили її на Херсонський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як з'ясували партизани, дану техніку переміщують на вказаний напрямок для заповнення втрат після ударів українських FPV-дронів.

"Завдяки нашим агентам з угруповання військ "Дніпро" нам стало відомо, що російська армія зазнає втрат у техніці, зокрема легко броньованій", - йдеться в повідомленні.

Сили руху опору зауважують, що дані втрати повною мірою не заповнюються через відсутність потрібної кількості техніки, готової для виконання бойових завдань.

Війська РФ в окупованому Криму

Нещодавно партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

Сьогодні партизанам вдалось зафіксувати посилення оборони Керченського мосту системами ППО.

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