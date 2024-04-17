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Что находилось на аэродроме в Джанкое: аналитики обнародовали фото

Фото: аналитики обнародовали снимки аэродрома в Джанкое (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

OSINT-аналитики опубликовали спутниковые фото аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Россией Крыму. Снимки сделаны в марте 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MT_Anderson.

По OSINT-аналитикам на аэродроме были: 4 самолета Су-25, 10 вертолетов Ми-28, а также 2 Ка-52.

На снимках, датированных мартом этого года, также видна площадка с С-400, однако аналитики сообщили, что ее переместили.

 

 

Взрывы в Джанкое

В среду, 17 апреля, во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы и возник пожар.

Добавим, в апреле партизаны в Джанкое обнаружили военный состав РФ на полуострове. Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя.

Как ранее сообщало РБК-Украина, кроме Джанкоя в Ккрыму насчитывается еще 15 аэродромов. Однако в Воздушных силах ВСУ говорили, что для авиации оккупанты используют не менее пяти крымских аэродромов.

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КрымДжанкойВзрывы