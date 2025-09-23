Що змінило думку Трампа про війну в Україні: відповідь Зеленського

Так, журналістка згадала пост Трампа у соцмережі Truth Social, який з'явився після переговорів і в якому американський президент заявив, що Україна може відвоювати всі свої території. Вона запитала Зеленського, що ж стало причиною такої зміни думки Трампа.

"Це мій діалог з президентом Трампом, і я хочу, щоб він залишився між нами", - відповів український президент.

Згодом журналісти уточнили у Зеленського, чи не здається, що пост Трампа - це спроба "умити руки", адже відповідальність за перемогу України перекладається на Європу.

"Ні, моє враження від розмови хороше. Я не є президентом США, я не можу сказати, що Трамп зробить все, що ми хочемо чи що нам потрібно. Але він позитивно дивився на теми, якими ми з ним поділилися. На вплив, який ці теми мають. На шлях до миру. На їхнє значення", - сказав президент.