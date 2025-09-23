UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Що змінило думку Трампа про війну в Україні: відповідь Зеленського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Бачення президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України змінилося після зустрічі з українською стороною в Нью-Йорку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його пресконференції після зустрічі з президентом США.

Так, журналістка згадала пост Трампа у соцмережі Truth Social, який з'явився після переговорів і в якому американський президент заявив, що Україна може відвоювати всі свої території. Вона запитала Зеленського, що ж стало причиною такої зміни думки Трампа.

"Це мій діалог з президентом Трампом, і я хочу, щоб він залишився між нами", - відповів український президент.

Згодом журналісти уточнили у Зеленського, чи не здається, що пост Трампа - це спроба "умити руки", адже відповідальність за перемогу України перекладається на Європу.

"Ні, моє враження від розмови хороше. Я не є президентом США, я не можу сказати, що Трамп зробить все, що ми хочемо чи що нам потрібно. Але він позитивно дивився на теми, якими ми з ним поділилися. На вплив, який ці теми мають. На шлях до миру. На їхнє значення", - сказав президент.

Зустріч Зеленського з Трампом в Нью-Йорку

Нагадаємо, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку сьогодні, 23 вересня, відбулася зустріч президентів України та США. Перед зустріччю Зеленський заявив, що Україна відвоювали кілька сотень квадратних кілометрів та взяла у полон багато військових РФ.

А в акаунті Трампа у соцмережі Truth Social з'явився пост, у якому йшлося, що Україна зможе повернути свої території в її первісному вигляді, а може, навіть піти ще далі.

Крім того, за словами Зеленського, Трамп почав довіряти більше йому, а не Путіну. Причина в тім, що російський диктатор ділився з президентом США інформацією, яка "була далекою від реальності".

Володимир ЗеленськийООНСполучені Штати АмерикиУкраїнаНью-ЙоркДональд ТрампВійна Росії проти України