ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Що зіграти в липні? Топ-10 найочікуваніших ігор для ПК і консолей

Понеділок 30 червня 2025 20:45
UA EN RU
Що зіграти в липні? Топ-10 найочікуваніших ігор для ПК і консолей 10 найгарячіших ігор липня, які не можна пропустити (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Липень обіцяє стати насиченим місяцем для геймерів усіх платформ. У цей період вийде відразу кілька гучних проєктів, які вже встигли привернути увагу гравців по всьому світу.

Про те, які новинки подарують яскраві враження і свіжі ігрові емоції в липні, розповідає РБК-Україна з посиланням на веб-сайт GamesRadar, присвячений відеоіграм і всьому, що пов'язано з ігровою індустрією.

Mecha Break

Сюжет розгортається в постапокаліптичному майбутньому, де людство бореться за виживання на тлі стрімкого поширення небезпечного мінералу.

З одного боку, він дав імпульс технологічному розвитку, з іншого - загрожує знищити останні придатні для життя території на планеті.

Гравцям належить приєднатися до організації S.H.A.D.O.W. і сісти за штурвал мехів нового покоління BREAK Strikers. У Mecha Break доступні п'ять класів машин: штурмовий, ближнього бою, снайперський, розвідувальний і підтримка.

PATAPON 1+2 REPLAY

PATAPON - це унікальний пригодницький екшен, де гравці за допомогою чотирьох містичних барабанів керують магічними істотами - патапонами.

Роль кожного героя в бою залежить від його класу, що дає змогу формувати збалансовану і потужну армію. Гравець виступає в ролі бога патапонів, ведучи їх в епічну подорож до заповітної землі Earthend.

Tony Hawk Pro Skater 3+4

На гравців чекає оновлений досвід з поліпшеною графікою 4K, новими і класичними скейтпарками, а також розширеними режимами Create-A-Skater і Create-A-Park з можливістю створювати і ділитися власними цілями.

У грі можна збирати команду з 8 скейтерів із різних платформ для мережевої багатокористувацької гри. Просте керування дасть змогу насолодитися як новачкам, так і досвідченим райдерам.

Оновлені парки, нові небезпечні трюки та легендарний саундтрек роблять повернення серії особливо яскравим.

Shadow Labyrinth

Shadow Labyrinth - це двомірний екшен-платформер, який переосмислює класику і розширює жанрові межі. Гравці беруть на себе роль мечника, пробудженого на загадковій планеті, позначеній слідами стародавніх воєн.

У пошуках виживання вам належить розкрити безліч таємниць, полювати на ворогів і перетворитися на альфа-хижака. Гра пропонує досліджувати міжгалактичний світ з унікальними здібностями та динамічною бойовою системою, що дає змогу створювати власний стиль боїв.

Wheel World

Wheel World - нова гра для PC, XSX і PS5, де доля Всесвіту залежить від швидкості та майстерності на велосипеді. Ви граєте за Кет - молоду велосипедистку, яка має врятувати світ від загибелі.

Усі пригоди супроводжуються оригінальним саундтреком лейбла Italians Do It Better, який додає енергії кожній гонці.

Wuchang: Fallen Feathers

Гравці беруть на себе роль Учан - майстерної войовниці-піратки з амнезією. Досліджуйте світ Шу, покращуйте зброю і відкривайте нові навички, отримуючи сили від переможених ворогів.

Боріться з гротескними монстрами, досліджуйте забуті храми та небезпечні руїни, а також ухвалюйте рішення, що впливають на розвиток сюжету та ведуть до одного з кількох варіантів фіналу.

WUCHANG: Fallen Feathers пропонує глибоку сюжетну кампанію, динамічну бойову систему й атмосферні локації.

Killing Floor 3

Дія гри розгортається у 2091 році, де людство бореться з безжальною армією мутантів під контролем мегакорпорації Horzine.

Гравцям належить стати бійцями загону Nightfall і в складі команди до шести осіб битися з хвилями розумних і швидких ворогів, використовуючи широкий арсенал - від вогнеметів і дробовиків до катан. На вас чекають десятки модифікацій, гаджетів і навичок для створення унікального стилю бою.

У грі доступні як кооперативні битви, так і одиночний режим, а різноманітні небезпечні локації пропонують активне використання оточення - веж, вентиляторів і пасток - для стримування поширення Спалаху.

No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES

Iris, популярна інтернет-айдол, виявилася викраденою інопланетянами та замкненою на борту загадкового НЛО. Щоб вибратися, їй потрібно пройти дивну гру на втечу.

Допомогти Iris може тільки Канаме Дате, Псінкер - головний герой, який веде розслідування, розгадує головоломки і занурюється в сни підозрюваних, щоб розкрити таємницю гри "Третє око".

Tales of The Shire

Від студії Wētā Workshop - гра, що запрошує зануритися в затишний світ гобітів у мальовничому куточку Шира. Створіть свого персонажа і допоможіть розвинути невелике селище Байтон, прикрашаючи будинок, доглядаючи за садом, рибалячи в ставках і збираючи дикі ягоди.

Готуйте домашні страви, зустрічайтеся з іншими хоббітами та будуйте дружні стосунки, насолоджуючись неспішним життям серед лісів і лугів. Досліджуйте околиці, відкривайте секрети і допомагайте Байтону отримати статус офіційного села.

Ninja Gaiden: Ragebound

Ninja Gaiden: Ragebound поєднує оригінальний сюжет і геймплей класичної серії від Tecmo (зараз KOEI TECMO GAMES) з глибиною і динамікою сучасних 3D-екшенів.

Дія починається, коли Рю Хаябуса їде в Америку виконувати волю батька. Поки він відсутній, руйнується бар'єр між світом людей і демонів, загрожуючи селу Хаябуса.

Молодий ніндзя Кенджі Мозу, учень Рю, вступає в боротьбу з демонами. Опинившись у безвихідному становищі, він використовує заборонену силу й укладає союз із Кланом Чорного Павука, щоб зупинити Повелителя демонів.

Гра зберігає дух "старої школи" з простою і водночас глибокою механікою, а деталізована графіка і брутальна естетика перетворюють кожну битву на візуальну насолоду.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри
Новини
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу