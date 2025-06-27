Мрія за реальні гроші. Скільки коштує зібрати потужний ігровий ПК у 2025 році

Геймерська техніка у 2025 році більше не розкіш, а доступна реальність. Попит на ігрові комп'ютери, ноутбуки та комплектуючі стабільно високий.

Про те, скільки коштує потужний ігровий ПК у 2025 році і як заощадити без втрати в продуктивності, пише РБК-Україна з посиланням на дані OLX.

За даними OLX, у травні 2025 року на платформі було розміщено понад 2 млн оголошень про продаж ігрових комп'ютерів, комплектуючих, ноутбуків, моніторів і приставок. За місяць користувачі залишили понад 3,8 млн відгуків - інтерес до ринку стабільно високий.

Скільки коштує зібрати ігровий ПК?

Середня ціна нового ігрового комп'ютера в травні 2025 року становить 31 200 грн (5 064 оголошень, 8940 відгуків), б/в - 8 860 грн (38 159 оголошень, 54 248 відгуків). Монітори для геймерів обійдуться в середньому у 8 860 грн за нові (821 оголошення, 2 083 відгуки) і 3 727 грн - за б/в (5 925 оголошень, 13 381 відгук).

Якщо збирати ПК з окремих компонентів, середні ціни будуть такими:

блок живлення - 2 029 грн (новий) і 1 160 грн (б/в)

відеокарта - 14 030 грн і 4 865 грн

жорсткий диск - 2 956 грн і 1 097 грн

звукова карта - 2 807 грн і 1 911 грн

корпус - 2 641 грн і 1 195 грн

материнська плата - 4 930 грн і 1 895 грн

оперативна пам'ять - 1 719 грн і 694 грн

процесор - 5 946 грн і 1 377 грн.

Ігрові ноутбуки та приставки

Для тих, хто не хоче збирати ПК самостійно, є ігрові ноутбуки - готове і мобільне рішення. Середня ціна нового ігрового ноутбука в травні 2025 року - 41 456 грн, б/в - 17 808 грн. На OLX розміщено майже 20 тисяч таких оголошень, кількість відгуків перевищує 40 тисяч.

Ігрові приставки залишаються популярним вибором. Нова PlayStation коштує в середньому 16 383 грн, б/в - 8 495 грн. Xbox дешевше - 10 914 грн за новий і 6 897 грн за б/в.

При цьому саме PlayStation користується більшою популярністю - на б/в моделі припадає втричі більше оголошень і відгуків.

Вибір на будь-який бюджет

У травні 2025 року на OLX можна знайти ігрові пристрої на будь-який бюджет: від б/в ПК за 8 857 грн до преміум-ноутбуків за 41 456 грн. Самостійне збирання ПК з б/в комплектуючих (у середньому 14 194 грн) дає змогу істотно заощадити порівняно з новими деталями (близько 37 058 грн). Серед приставок лідирують б/в моделі Sony PlayStation - справжній хіт серед геймерів.

Безпечні покупки з OLX

Для комфортних і безпечних угод OLX пропонує сервіс "Доставка", що дає змогу придбати техніку онлайн із гарантією. Гроші резервуються у фінансового партнера і переказуються продавцю тільки після того, як покупець отримає і перевірить товар. У разі повернення кошти повертаються на карту.

OLX - не тільки величезний вибір ігрових пристроїв, а й зручний сервіс для пошуку комплектуючих і готових рішень під будь-які запити і бюджети.