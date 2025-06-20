Від Minecraft до Balatro. 10 найкращих ігор, які створила всього одна людина

Індустрія відеоігор давно асоціюється з великими студіями та багатомільйонними бюджетами. Але іноді все, що потрібно для створення хіта, - це одна ідея, трохи таланту і величезна завзятість.

Про 10 найкращих ігор, створених однією людиною, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт XDA Developers , що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Minecraft (глобальний феномен, розпочатий поодинці)

Сьогодні Minecraft - найбільш продавана відеогра в історії, у підтримці якої задіяні сотні співробітників студії Mojang, що належить Microsoft. Однак спочатку гра була створена однією людиною - шведським програмістом Маркусом Перссоном.

У 2009 році він самостійно розробив першу версію Minecraft, отримуючи поради від ігрової спільноти. Уже в 2011 році було продано мільйон копій гри, після чого проект почав активно розширюватися. Незважаючи на нинішній масштаб, Minecraft починався як амбітний проект ентузіаста-одинака.

Minecraft (фото: XDA Developers)

Bright Memory: Infinite (результат "роботи вечорами")

Bright Memory: Infinite зародилася як технічна демонстрація на рушії Unreal Engine 4, яку китайський розробник Цзен Сянчен створював у вільний від роботи час. Він один відповідав за код, механіку, дизайн і візуальні ефекти.

Ранню версію підтримала компанія Epic Games, виділивши кошти за програмою Dev Grants.

Пізніше гру було перероблено і вона вийшла в розширеному вигляді, отримавши хороші відгуки за стиль, видовищність і глибокий геймплей. Візуально вона порівнянна з продуктами великих студій, хоча за нею стояла всього одна людина.

Bright Memory: Infinite (фото: XDA Developers)

Animal Well (гра, над якою працювали вісім років)

Першим проектом, випущеним видавництвом BigMode, стала Animal Well. Розробник Біллі Бассо створював гру самотужки майже вісім років - починаючи з 2017 року. За цей час він не тільки розробив геймплей і рівні, а й сам написав ігровий рушій, музику й озвучку.

Animal Well являє собою стильний платформер з елементами Metroidvania, що вирізняється візуальним опрацюванням і атмосферою. Гра отримала визнання як одна з найкращих інді-новинок останніх років.

Animal Well (фото: XDA Developers)

Dust: An Elysian Tail (один художник, один код)

Гра Dust: An Elysian Tail, випущена 2012 року, була створена художником і програмістом Діном Додріллом. Незважаючи на те, що для озвучення персонажів і музики він залучив сторонніх фахівців, код, геймдизайн і візуал - виключно його робота.

Dust поєднує елементи платформера та RPG і розповідає історію боротьби головного героя з армією лиходія у фентезійному світі. Проект досі вважається одним з еталонів якісних одиночних інді-ігор.

Dust: An Elysian Tail (фото: XDA Developers)

Cave Story (піксельна класика від одного розробника)

Cave Story, що вийшла в 2004 році, залишається актуальною навіть через 20 років. Над грою протягом п'яти років працював японський програміст і художник Дайсуке Амая, самотужки створюючи все - від графіки до музики.

Це динамічний платформер з елементами Metroidvania, який здобув культовий статус завдяки збалансованому геймплею та історії, що запам'ятовується. Cave Story часто називають однією з головних інді-ігор усіх часів - і прикладом того, на що здатний талановитий ентузіаст.

Cave Story (фото: XDA Developers)

Axiom Verge (один розробник на цілий всесвіт)

Axiom Verge - одна з найкращих ігор у жанрі Metroidvania. Проект натхненний класикою на кшталт Metroid і Contra, але не обмежується простою даниною поваги - він пропонує оригінальну і похмуру науково-фантастичну пригоду з унікальною атмосферою.

Томас Хепп працював над проектом у вільний від основної роботи час протягом чотирьох років, а потім повністю присвятив себе грі. За п'ять років одиночної розробки народилася культова гра з продуманою механікою, візуальним стилем і десятками новаторських рішень.

Axiom Verge (фото: XDA Developers)

Balatro (кандидат на гру року від однієї людини)

Balatro, що вийшла у 2024 році, стала претендентом на звання "Гра року", поступившись лише масштабному проекту від Sony - Astro Bot. Це унікальний картковий рогалик з елементами покеру й абсурдною динамікою, у якому кожна роздача - як нова головоломка.

Розробка зайняла 2,5 року. За цей час незалежний розробник без підтримки видавців створив проект, який став вірусним хітом виключно завдяки "сарафанному радіо".

Під маскою простої візуальної стилістики ховається продумана ігрова система, що викликає справжнє ігрове "затягування". Гра довела: не потрібен великий бюджет, щоб створити хіт - достатньо ідеї та вмілої реалізації.

Balatro (фото: XDA Developers)

Stardew Valley

Stardew Valley - одна з найпопулярніших інді-ігор в історії. Вона пропонує гравцеві втекти від міської метушні та корпоративної рутини, щоб розвивати власну ферму в селі. Розробником виступив Ерік Барон, який працював над проектом понад десять років самотужки.

Гра вийшла у 2016 році та отримала величезне визнання по всьому світу. Сьогодні проект доступний на всіх платформах, включно зі смартфонами, і продовжує розвиватися.

У Stardew Valley можна вирощувати врожай, будувати стосунки, займатися ремеслом і просто насолоджуватися неквапливим життям - усе це стало можливим завдяки одній людині.

Stardew Valley (фото: XDA Developers)

Tetris

Tetris - одна з найвідоміших відеоігор усіх часів. Проект був створений у 1984 році радянським програмістом Олексієм Пажитновим.

Гра розійшлася у понад 500 мільйонах копій і стала символом епохи. Вона не тільки стала візитною карткою перших Game Boy, а й досі користується популярністю в усьому світі. Усе почалося з одного програміста, захопленого головоломками.

Tetris (фото: XDA Developers)

Undertale

Undertale - унікальний проект американського розробника Тобі Фокса, який самотужки створив один із найбільш пам'ятних рольових проектів за останні десятиліття. Він не тільки розробив механіку і сюжет, а й написав усю музику до гри.

Ця 8-бітна RPG з елементами "bullet hell" вражає своєю глибиною, гумором і емоційною насиченістю. За 6-7 годин проходження гравці відчувають весь спектр емоцій - від сміху до сліз. Незважаючи на просту графіку, гра пропонує сильний сюжет і моральний вибір, який змушує задуматися навіть через роки.

Undertale (фото: XDA Developers)