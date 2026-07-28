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Що загрожує полякам за побиття української пари у Вроцлаві: відповідь прокуратури

18:04 28.07.2026 Вт
2 хв
Двох злочинців вже затримали, тривають пошуки третього чоловіка
aimg Валерій Ульяненко
Фото: польська поліція (Getty Images)

У польському Вроцлаві затримали двох чоловіків за напад на українське подружжя. Злочинцям інкримінують насилля на тлі національної нетерпимості, їм загрожує позбавлення волі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач розповів виданню "Укрінформ".

Затриманих допитують у районній прокуратурі Вроцлав-Псє Поле, де їм офіційно оголосять про підозру. Після цього прокурор ухвалить рішення про запобіжний захід.

Слідство інкримінує затриманим дві статті Кримінального кодексу Польщі:

  • стаття 158 (побиття);
  • стаття 119 (насилля на тлі національної нетерпимості).

За кожною з цих статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Длубач також уточнив, що в побитті українського подружжя брав участь ще один чоловік. Наразі його ще не затримали, поліція проводить оперативні дії для встановлення місцеперебування злочинця.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що у Вроцлаві троє молодиків жорстоко побили дівчину та її хлопця.

За даними ЗМІ та дописам у соцмережах, постраждалими є громадяни України. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству України невідкладно відреагувати на інцидент.

Того ж дня польська поліція затримала двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві.

Зазначимо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польський президент має розпочати рішучу боротьбу проти насильства в країні, внаслідок якого дедалі частіше потерпають і українці.

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ПольщаНапад на українців