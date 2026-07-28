Що загрожує полякам за побиття української пари у Вроцлаві: відповідь прокуратури

Затриманих допитують у районній прокуратурі Вроцлав-Псє Поле, де їм офіційно оголосять про підозру. Після цього прокурор ухвалить рішення про запобіжний захід.

Слідство інкримінує затриманим дві статті Кримінального кодексу Польщі:

стаття 158 (побиття);

стаття 119 (насилля на тлі національної нетерпимості).

За кожною з цих статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Длубач також уточнив, що в побитті українського подружжя брав участь ще один чоловік. Наразі його ще не затримали, поліція проводить оперативні дії для встановлення місцеперебування злочинця.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що у Вроцлаві троє молодиків жорстоко побили дівчину та її хлопця.

За даними ЗМІ та дописам у соцмережах, постраждалими є громадяни України. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству України невідкладно відреагувати на інцидент.