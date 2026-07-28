Что грозит полякам за избиение украинской пары во Вроцлаве: ответ прокуратуры

Задержанных допрашивают в районной прокуратуре Вроцлав-Псе Поле, где им официально объявят о подозрении. После этого прокурор примет решение о мере пресечения.

Следствие инкриминирует задержанным две статьи Уголовного кодекса Польши:

статья 158 (избиение);

статья 119 (насилие на фоне национальной нетерпимости).

По каждой из этих статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Длубач также уточнил, что в избиении украинских супругов участвовал еще один мужчина. Пока его еще не задержали, полиция проводит оперативные действия для установления местопребывания преступника.

Напомним, 27 июля стало известно, что во Вроцлаве трое молодых людей жестоко избили девушку и ее парня.

По данным СМИ и сообщениям в соцсетях, пострадали граждане Украины. В этой связи министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Генеральному консульству Украины безотлагательно отреагировать на инцидент.