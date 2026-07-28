ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Що загрожує полякам за побиття української пари у Вроцлаві: відповідь прокуратури

18:04 28.07.2026 Вт
2 хв
Двох злочинців вже затримали, тривають пошуки третього чоловіка
aimg Валерій Ульяненко
Що загрожує полякам за побиття української пари у Вроцлаві: відповідь прокуратури Фото: польська поліція (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У польському Вроцлаві затримали двох чоловіків за напад на українське подружжя. Злочинцям інкримінують насилля на тлі національної нетерпимості, їм загрожує позбавлення волі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач розповів виданню "Укрінформ".

Затриманих допитують у районній прокуратурі Вроцлав-Псє Поле, де їм офіційно оголосять про підозру. Після цього прокурор ухвалить рішення про запобіжний захід.

Слідство інкримінує затриманим дві статті Кримінального кодексу Польщі:

  • стаття 158 (побиття);
  • стаття 119 (насилля на тлі національної нетерпимості).

За кожною з цих статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Длубач також уточнив, що в побитті українського подружжя брав участь ще один чоловік. Наразі його ще не затримали, поліція проводить оперативні дії для встановлення місцеперебування злочинця.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що у Вроцлаві троє молодиків жорстоко побили дівчину та її хлопця.

За даними ЗМІ та дописам у соцмережах, постраждалими є громадяни України. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству України невідкладно відреагувати на інцидент.

Того ж дня польська поліція затримала двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві.

Зазначимо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польський президент має розпочати рішучу боротьбу проти насильства в країні, внаслідок якого дедалі частіше потерпають і українці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Напад на українців
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися "за зачиненими дверима": все про переговори у Білому домі
Зеленський і Трамп зустрілися "за зачиненими дверима": все про переговори у Білому домі
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі