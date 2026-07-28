ua en ru
Вт, 28 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Что грозит полякам за избиение украинской пары во Вроцлаве: ответ прокуратуры

18:04 28.07.2026 Вт
2 мин
Двух преступников уже задержали, продолжаются поиски третьего мужчины
aimg Валерий Ульяненко
Что грозит полякам за избиение украинской пары во Вроцлаве: ответ прокуратуры Фото: польская полиция (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В польском Вроцлаве задержали двух мужчин за нападение на украинских супругов. Преступникам инкриминируют насилие на фоне национальной нетерпимости, им грозит лишение свободы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач рассказал изданию "Укринформ".

Задержанных допрашивают в районной прокуратуре Вроцлав-Псе Поле, где им официально объявят о подозрении. После этого прокурор примет решение о мере пресечения.

Следствие инкриминирует задержанным две статьи Уголовного кодекса Польши:

  • статья 158 (избиение);
  • статья 119 (насилие на фоне национальной нетерпимости).

По каждой из этих статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Длубач также уточнил, что в избиении украинских супругов участвовал еще один мужчина. Пока его еще не задержали, полиция проводит оперативные действия для установления местопребывания преступника.

Напомним, 27 июля стало известно, что во Вроцлаве трое молодых людей жестоко избили девушку и ее парня.

По данным СМИ и сообщениям в соцсетях, пострадали граждане Украины. В этой связи министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Генеральному консульству Украины безотлагательно отреагировать на инцидент.

В тот же день польская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве.

Отметим, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польский президент должен начать решительную борьбу против насилия в стране, в результате которого все чаще страдают и украинцы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Нападение на украинцев
Новости
Зеленский и Трамп встретились "за закрытыми дверями": все о переговорах в Белом доме
Зеленский и Трамп встретились "за закрытыми дверями": все о переговорах в Белом доме
Аналитика
У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках