Що заборонено робити працівникам військкоматів при врученні повісток: пояснення ТЦК

Працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при врученні громадянам повісток повинні дотримуватись встановлених законодавством норм та не застосовувати фізичні методи впливу щодо осіб.

Про це заявив прес-офіцер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає РБК-Україна з посиланням на Telegraf .

Спікер назвав низку табу для працівників "військкоматів", які виконують завдання з оповіщення громадян про необхідність відвідати ТЦК.

Так, їм заборонено застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватись у повістці: утримувати та бити громадянина.

"Забороняється затримувати особу і проти її волі доставляти до поліцейської дільниці або до ТЦК у разі відмови від повістки або після її вручення", - наголосив офіцер.

Крім того, працівники ТЦК не мають права забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції та без підстав.

"Також не має права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою роздачі повісток", - сказав Істомін.

При цьому він уточнив, що на блокпостах у разі потреби перевірити документи водію можуть вручити повістку.

Нагадаємо, раніше представник ТЦК розповів про те, що повістка, залишена в поштовій скриньці або передана через третіх осіб - не має юридичної сили. Так, повістку мають вручити особисто.

А також перед цим у ТЦК заявили, що конкретних термінів відстрочення від мобілізації в Україні не передбачено, хоча загалом термін залежить від підстави.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено в Україні після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. При цьому Верховна Рада неодноразово продовжувала воєнний стан та мобілізацію в Україні.

Нагадаємо, що раніше парламент продовжив воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше 15 листопада 2023 року.

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому окремі особи можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це залежить від їхньої діяльності, сімейних обставин і не тільки. Більш детально про те, хто може отримати відстрочку, - у матеріалі РБК-Україна.