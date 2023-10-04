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На який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні: відповідь військкомату

Україна, Середа 04 жовтня 2023 11:53
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На який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні: відповідь військкомату Фото: на який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Конкретні терміни відсрочки від мобілізації в Україні не передбачені, хоча загалом її термін залежить від підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар в інтерв'ю "Телеграфу" представника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

"Терміни як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, відстрочка за станом здоров'я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась", - розповів він.

Як уточнив Істомін, якщо відстрочка пов'язана з доглядом за хворим членом сім'ї, то вона зазвичай дається на півроку, після чого потрібно знову з'явитися в терцентр комплектування для звіряння даних.

Що стосується студентів очної форми, то вони отримають відстрочку до завершення навчання, але часто - до закінчення навчального року, "адже може статися так, що когось відрахують".

Як раніше писало РБК-Україна, 28 червня було внесено зміни до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тепер, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації, не достатньо бути родичем інваліда (тобто мати батьків із 1, 2 групами інвалідності чи дружину, яка має інвалідність, незалежно від групи). Докладніше - у матеріалі.

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