Чи потрібно йти у військкомат, якщо знайшли повістку у поштовій скриньці: відповідь ТЦК

Повістка залишена у поштовій скриньці чи передана через третіх осіб не має юридичної сили. Повістку повинні вручити особисто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв'ю Telegraf.

Він пояснив, що мобілізація в Україні є державним процесом. Тому повістки військовозобов'язаним можуть вручати не лише співробітники терцентр комплектування та соцпідтримки. До цього підключені також органи місцевого самоврядування.

Визначені військкоматами особи з місцевих посадовців можуть розносити повістки, які повинні бути підписані начальником терцентру комплектування.

"Повістка вважається врученою лише тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресується. Залишена у поштовій скриньці, передана через родичів, сусідів тощо повістка не має юридичної сили", - пояснив Істомін.

При цьому речник підкреслив, що законом не врегулювало, де саме потрібно вручати повістки. Тому представники військкоматів роблять це там, де вважають за потрібне. В тому числі займаються й адресним оповіщенням.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, що Верховна рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.