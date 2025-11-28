Що їдять українські військові: Міноборони показало склад раціону та різницю між сухпайками

Міністерство оборони України оприлюднило детальне роз’яснення про те, як організоване харчування в Збройних силах, які продукти входять до раціону військових та чим відрізняється звичайний сухпайок від посиленого.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Харчування організоване за Каталогом продуктів, що містить 360 позицій. До нього входять м’ясо та риба, молочні продукти, овочі, фрукти, крупи, макаронні вироби, хлібобулочні вироби, спеції, мед, шоколад, горіхи, напої та інші продукти.
Каталог дозволяє формувати повноцінне меню та враховувати індивідуальні потреби військових, включно з тими, хто дотримується Халяль, Кашрут або відмовляється від продуктів тваринного походження.
Закупівлі здійснює "Державний оператор тилу" на основі заявок військових частин.
Залежно від умов служби передбачено три- або чотириразове гаряче харчування:
Меню формують за тижневою розкладкою продуктів, з урахуванням бойових завдань, сезону та побажань військових.
Стандартно військовим видають:
Мінімальна енергетична цінність добового раціону - не менше ніж 3 500 ккал.
У ЗСУ застосовують два види сухих пайків: звичайний та посилений.
Звичайний сухпайок, який містить три раціони: сніданок, обід і вечерю. До складу входять:
Енергетична цінність - 3500 ккал.
Посилений сухпайок призначений для військових, які виконують бойові завдання на передовій.
Відмінності:
Посилений раціон містить 4100 ккал - для підвищених фізичних навантажень.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Міноборони запровадило нові вимоги до якості продуктів для ЗСУ після перевірок, які виявили випадки постачання неякісної курятини та іншої продукції. Посилено норми щодо вологи в м’ясі птиці, кількості глазурі на рибі, а молочні продукти для військових дозволено виготовляти лише з коров'ячого або овечого молока.
Також РБК-Україна розповідало, що Міноборони впровадило QR-коди на сухпайках, щоб військові могли залишати відгуки про раціони ДПНП та ДПНП-П. Через QR-код можна оцінити якість страв, пакування та загальні враження, а зібрані дані використають для вдосконалення харчування. Нові сухпайки з QR-кодами вже постачаються у війська, а опитування проводиться на постійній основі.