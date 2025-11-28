Що їдять українські військові: Міноборони показало склад раціону та різницю між сухпайками

Який раціон передбачений для військових

Харчування організоване за Каталогом продуктів, що містить 360 позицій. До нього входять м’ясо та риба, молочні продукти, овочі, фрукти, крупи, макаронні вироби, хлібобулочні вироби, спеції, мед, шоколад, горіхи, напої та інші продукти.

Каталог дозволяє формувати повноцінне меню та враховувати індивідуальні потреби військових, включно з тими, хто дотримується Халяль, Кашрут або відмовляється від продуктів тваринного походження.

Закупівлі здійснює "Державний оператор тилу" на основі заявок військових частин.

Скільки разів годують військових

Залежно від умов служби передбачено три- або чотириразове гаряче харчування:

триразове - сніданок, обід і вечеря;

чотириразове - для льотного складу, ВМС та ліцеїстів (другий сніданок або друга вечеря).

Меню формують за тижневою розкладкою продуктів, з урахуванням бойових завдань, сезону та побажань військових.

Стандартно військовим видають:

сніданок і вечеря - гарнір, м’ясні або рибні страви, салати, хліб, масло, чай або кава;

- гарнір, м’ясні або рибні страви, салати, хліб, масло, чай або кава; обід - перша страва (борщ, суп), гарнір, м’ясо/риба, салати, компот або сік;

- перша страва (борщ, суп), гарнір, м’ясо/риба, салати, компот або сік; додатково - молочні та кисломолочні продукти, сирна та м’ясна нарізка, фрукти, десерти, випічка, горіхи.

Мінімальна енергетична цінність добового раціону - не менше ніж 3 500 ккал.

Що входить до сухпайків

У ЗСУ застосовують два види сухих пайків: звичайний та посилений.

Звичайний сухпайок, який містить три раціони: сніданок, обід і вечерю. До складу входять:

готові перші та другі страви в реторт-пакетах;

галети, сухарі;

чай, кава, цукор, мед, джем;

спеції;

серветки, одноразові ложки.

Енергетична цінність - 3500 ккал.

Посилений сухпайок призначений для військових, які виконують бойові завдання на передовій.

Відмінності:

наявність безполуменевих нагрівачів, щоб розігрівати їжу без вогню;

додаткові калорійні продукти:

до сніданку - сухофрукти, курага, шоколад;

до вечері - тушонка, додаткова кава та цукор;

додаткова жувальна гумка.

Посилений раціон містить 4100 ккал - для підвищених фізичних навантажень.