Міноборони пропонує військовим оцінити сухпайки через QR-код: як залишити відгук

Агенція "Державний оператор тилу" (DOT) Міністерства оборони України, що забезпечує потреби Збройних сил, впровадило спеціальні QR-коди - для збору зворотного зв'язку від військових щодо сухпайків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Де знайти QR-код і як залишити відгук

У Міноборони розповіли, що DOT впровадив QR-коди для збору зворотного зв'язку від військовослужбовців безпосередньо на сухпайках.

Для того, щоб залишити відгук, необхідно скористатись QR-кодом, який розміщено на упаковці:

індивідуальних раціонів ДПНП (добовий польовий набір продуктів);

індивідуальних раціонів ДПНП-П (добовий польовий набір продуктів посилений).

Варто зазначити, що раціон ДПНП видається військовим у разі неможливості готувати гарячі страви із продуктів за основною нормою харчування.

Це стосується тих військовослужбовців, які перебувають в польових умовах, на навчаннях, беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі збройній агресії РФ та під час прямування до пунктів призначення.

До складу раціону ДПНП входять готові до вживання перші, другі та м'ясні страви в реторт-упаковці.

"Сухпайки з QR-кодом вже постачаються у військові частини. Зараз триває перший етап збору та опрацювання даних, тож всі військові, які вже отримали сухпаї з QR-кодом, можуть долучитись до опитування", - повідомили в МОУ.

Військові можуть залишити відгук про сухпайок через QR-код на упаковці (ілюстрація: mod.gov.ua)

Яку інформацію збирає опитування й навіщо

Українцям розповіли, що починаючи з жовтня 2025 року, нанесення QR-коду на пакування є обов'язковою вимогою для всіх виробників сухпайків.

"Даний інструмент є частиною стратегії "Державного оператора тилу" Міноборони України, спрямованої на постійне вдосконалення системи забезпечення на основі реального досвіду військових", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що через опитування збирається інформація:

про рівень задоволеності сухпайками (окремими стравами, пакуванням);

про загальні враження.

Уточнюється, що форма опитування містить як закриті питання - з оцінкою, так і відкриті - щоб військові могли описати, що саме їм не подобається та які зміни вони хотіли б бачити.

Наголошується, що аналіз такої інформації допоможе виявити ключові запити військових щодо:

смакових характеристик;

зручності упаковки;

балансу страв у раціонах.

"Ці дані будуть використані при прийнятті рішень щодо вдосконалення раціонів", - підсумували в МОУ.