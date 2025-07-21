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Що покласти у валізу у відпустку: поради стилістки, що не дадуть перевантажити багаж і образи

Понеділок 21 липня 2025 18:09
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Що покласти у валізу у відпустку: поради стилістки, що не дадуть перевантажити багаж і образи Як зібрати гардероб для подорожі (фото: freepik.com)
Автор: Іванна Пашкевич

Коли наближається відпустка, кожна з нас хоче виглядати стильно, не тягнучи за собою важкий чемодан.

Стилістка Галина Денисюк поділилася з РБК-Україна порадами, як зібрати ідеальний дорожній гардероб - легкий, практичний і красивий.

Капсульний гардероб - головна формула стилю в подорожі

"Я завжди раджу створювати маленьку капсулу - це речі, які між собою легко поєднуються. Достатньо 6-8 одиниць одягу, щоб скласти щонайменше 10 образів", - зазначає стилістка.

У відпустку вона радить брати лляні штани, шорти, кілька топів, базову сорочку, легку сукню і щось на випадок прохолоди.

Наприклад, білі лляні штани можна вдягати як для денних прогулянок, так і у вечірньому варіанті з топом білизняного стилю.

Що покласти у валізу у відпустку: поради стилістки, що не дадуть перевантажити багаж і образиЯк зібрати гардероб для подорожі (фото: instagram.com/koladee.ua)

А шорти з сорочкою й купальником - зручний варіант для пляжу.

"Вау-сукня" - обов'язково

У валізі обов'язково має бути сукня, в якій жінка почуватиметься королевою.

За словами Галини, це може бути щось яскраве, романтичне або з цікавим силуетом: від сукні-комбінації для вечері до білої сукні з вишивкою для фото на фоні моря.

Що покласти у валізу у відпустку: поради стилістки, що не дадуть перевантажити багаж і образиЯк зібрати гардероб для подорожі (фото: instagram.com/by.lolitaaa)

Аксесуари - небагато, але влучно

"Саме аксесуари об’єднують образ. Рекомендую взяти капелюх, окуляри, сережки, одну зручну та одну красиву пару взуття та маленьку сумочку", - радить експертка.

Що покласти у валізу у відпустку: поради стилістки, що не дадуть перевантажити багаж і образиЯк зібрати гардероб для подорожі (фото: instagram.com/by_n_shop)

Пляжний образ - теж може бути стильним

Для пляжного гардероба стилістка пропонує мати два купальники - базовий і яскравий, накидку, капелюх, легке взуття та сумку.

Навіть просте поєднання купальника й сорочки oversize виглядатиме модно й актуально.

Як зібрати гардероб для подорожі (фото: instagram.com/uactive.bikini)

Косметичка - компактна, але функціональна

У відпустці косметичка має бути легкою, але ефективною. Без сонцезахисного крему - ніяк. Також варто взяти мініверсії засобів догляду, туш, блиск для губ, аромат у тревел-форматі, дезодорант, сухий шампунь і термальну воду.

Головне - не кількість, а впевненість

"Не беріть речі "на всяк випадок", а лише ті, які ви точно любите. І тоді кожен образ даруватиме не лише стиль, а й відчуття справжнього відпочинку", - резюмує Галина Денисюк.

Що покласти у валізу у відпустку: поради стилістки, що не дадуть перевантажити багаж і образиГалина Денисюк (фото надане стилісткою)

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