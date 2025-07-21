Что положить в чемодан в отпуск: советы стилиста, которые не дадут перегрузить багаж и образы
Когда приближается отпуск, каждая из нас хочет выглядеть стильно, не таща за собой тяжелый чемодан.
Стилист Галина Денисюк поделилась с РБК-Украина советами, как собрать идеальный дорожный гардероб - легкий, практичный и красивый.
Капсульный гардероб - главная формула стиля в путешествии
"Я всегда советую создавать маленькую капсулу - это вещи, которые между собой легко сочетаются. Достаточно 6-8 единиц одежды, чтобы составить минимум 10 образов", - отмечает стилист.
В отпуск она советует брать льняные брюки, шорты, несколько топов, базовую рубашку, легкое платье и что-то на случай прохлады.
Например, белые льняные брюки можно надевать как для дневных прогулок, так и в вечернем варианте с топом бельевого стиля.
Как собрать гардероб для путешествия (фото: instagram.com/koladee.ua)
А шорты с рубашкой и купальником - удобный вариант для пляжа.
"Вау-платье" - обязательно
В чемодане обязательно должно быть платье, в котором женщина будет чувствовать себя королевой.
По словам Галины, это может быть что-то яркое, романтичное или с интересным силуэтом: от платья-комбинации для ужина до белого платья с вышивкой для фото на фоне моря.
Как собрать гардероб для путешествия (фото: instagram.com/by.lolitaaa)
Аксессуары - немного, но метко
"Именно аксессуары объединяют образ. Рекомендую взять шляпу, очки, серьги, одну удобную и одну красивую пару обуви и маленькую сумочку", - советует эксперт.
Как собрать гардероб для путешествия (фото: instagram.com/by_n_shop)
Пляжный образ - тоже может быть стильным
Для пляжного гардероба стилист предлагает иметь два купальника - базовый и яркий, накидку, шляпу, легкую обувь и сумку.
Даже простое сочетание купальника и рубашки oversize будет выглядеть модно и актуально.
Как собрать гардероб для путешествия (фото: instagram.com/uactive.bikini)
Косметичка - компактная, но функциональная
В отпуске косметичка должна быть легкой, но эффективной. Без солнцезащитного крема - никак. Также стоит взять мини-версии средств по уходу, тушь, блеск для губ, аромат в тревел-формате, дезодорант, сухой шампунь и термальную воду.
Главное - не количество, а уверенность
"Не берите вещи "на всякий случай", а только те, которые вы точно любите. И тогда каждый образ будет дарить не только стиль, но и ощущение настоящего отдыха", - резюмирует Галина Денисюк.
Галина Денисюк (фото предоставлено стилистом)
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