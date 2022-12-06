Що ввійде до 9-го пакету санкцій ЄС проти Росії: ЗМІ дізналися подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як пише FT з посиланням на інсайдерів, обмеження стосуватимуться інвестування російського гірничодобувного сектору, експорту товарів подвійного призначення на 2,3 млрд євро, заборони мовлення чотирьох російських телеканалів та ін.

Також до 9-го пакету санкцій ЄС проти Росії, за даними видання, ввійдуть:

заборона на операції з трьома російськими банками;

санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;

заборона на співпрацю із російськими маркетинговими і дослідницькими компаніями.

Щодо детального характеру заборон на інвестиції в гірничодобувну промисловість РФ, Єврокомісія ще визначається, На думку експертів FT, ці обмеження імовірно міститимуть певні винятки, наприклад, для титану й паладію, де Росія є критично важливим постачальником. Проте пропоновані обмеження - це теж чимало, оскільки, за даними ОЕСР, на гірничодобувний сектор Росії до початку повномасштабної війни в Україні припадала чверть іноземних інвестицій.

FT зазначає, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня.