Что войдет в 9-й пакет санкций ЕС против России: СМИ узнали подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как пишет FT со ссылкой на инсайдеров, ограничения будут касаться инвестирования российского горнодобывающего сектора, экспорта товаров двойного назначения на 2,3 млрд евро, запрета вещания четырех российских телеканалов и др.

Также в 9-й пакет санкций ЕС против России, по данным издания, войдут:

запрет на сделки с тремя российскими банками;

санкции против 180 физических и юридических лиц из России;

запрет на сотрудничество с русскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Что касается детального характера запретов на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, Еврокомиссия еще определяется. По мнению экспертов FT, эти ограничения, вероятно, будут содержать определенные исключения, например, для титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком. Однако предлагаемые ограничения - это тоже немало, поскольку, по данным ОЭСР, на горнодобывающий сектор России до начала полномасштабной войны в Украине приходилась четверть иностранных инвестиций.

FT отмечает, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.