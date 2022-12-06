Что войдет в 9-й пакет санкций ЕС против России: СМИ узнали подробности
Стали известны некоторые подробности 9-го пакета антироссийских санкций, обсуждаемых Европейской комиссией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет FT со ссылкой на инсайдеров, ограничения будут касаться инвестирования российского горнодобывающего сектора, экспорта товаров двойного назначения на 2,3 млрд евро, запрета вещания четырех российских телеканалов и др.
Также в 9-й пакет санкций ЕС против России, по данным издания, войдут:
- запрет на сделки с тремя российскими банками;
- санкции против 180 физических и юридических лиц из России;
- запрет на сотрудничество с русскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.
Что касается детального характера запретов на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, Еврокомиссия еще определяется. По мнению экспертов FT, эти ограничения, вероятно, будут содержать определенные исключения, например, для титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком. Однако предлагаемые ограничения - это тоже немало, поскольку, по данным ОЭСР, на горнодобывающий сектор России до начала полномасштабной войны в Украине приходилась четверть иностранных инвестиций.
FT отмечает, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации.
Ранее мы писали, что Украина ожидает от ЕС в девятом пакете антироссийских санкций ограничения против банковской сферы, а также ограничения въезда для россиян.
Кроме того, Европейская комиссия выдвинула предложения по видам наказаний за нарушение санкций, введенных странами-членами Евросоюза. Ранее Европейский совет добавил нарушение ограничительных мер в список "преступлений Евросоюза".
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