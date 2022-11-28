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Рада ЄС додала порушення санкцій до списку кримінальних злочинів

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Понеділок 28 листопада 2022 11:59
Рада ЄС додала порушення санкцій до списку кримінальних злочинів Фото: Рада ЄС додала порушення санкцій до списку кримінальних злочинів (flick.com/libereurope)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська рада одноголосно прийняла рішення додати порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів Євросоюзу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Євроради.

"ЄС рішуче відповів на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він запровадив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії та перешкодивши її здатності продовжувати цю агресію. Щоб досягти успіху, їх реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи", - сказав міністр юстиції Чехії Павел Блажек.

Він підкреслив важливість виконання обмежувальних заходів, введених ЄС проти Росії. Так, наразі країни-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкцій і які покарання мають застосовуватися у разі порушення. Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій і ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які підпадають під обмеження, продовжувати мати доступ до своїх активів і підтримувати режими, проти яких вводять заходи ЄС.

Зазначається, що включення порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів ЄС" є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому Євросоюзі і запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС.

Так, після ухвалення цього рішення Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім цей проєкт директиви необхідно буде обговорити та прийняти Радою та Європейським Парламентом.

Тим часом Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Окрім того, Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення РФ державою-спонсором тероризму.

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