Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Що відомо про завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, який уразила ракета "Фламінго"

14:03 05.05.2026 Вт
2 хв
Продукцію підприємства використовують у російських дронах і ракетах
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: завод у Чебоксарах опинився під ударом "Фламінго" (Getty Images)

Завод "ВНИИР-Прогресс" знаходиться на відстані близько 1000 км від кордону України. Він виробляє компоненти для "Шахедів", а також ракет "Іскандер-М" і "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" та допис командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Читайте також: Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах

Завод входить до складу виробничого об’єднання "АБС Электро". Він займається виробництвом для армії агресора ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулі типу "Комета".

Вони активно використовуються у безпілотниках, в тому числі дронах-камікадзе типу "Шахед", а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калибр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.

Крім того, "ВНИИР-Прогресс" випускає електротехнічне обладнання: автоматичні вимикачі, реле й безконтактні модулі, що постачаються російському флоту, зокрема для атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М".

"Мадяр" розповів, що у країні-агресорці утворився "прохідний двір", адже елементи російської ППО стягнули до Москви, залишаючи ворожі об'єкти беззахисними проти українських атак.

Удар по Чебоксарах

Нагадаємо, у ніч на 5 травня ракетну небезпеку оголошували щонайменше у 18 областях Росії. Зокрема, сирени вперше пролунали у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Епіцентром ракетної загрози стало місто Чебоксари. За даними аналітиків, під удар потрапило підприємство "ВНИИР-Прогресс". Після вибухів на території заводу почалася масштабна пожежа.

Зазначимо, атака на цей об'єкт не є першою, проте цього разу вона була результативною. Завод перебував під ударом у листопаді минулого року, а також влітку.

Минулого разу після обстрілу на підприємстві також фіксували займання, через що його роботу довелося тимчасово призупинити.

