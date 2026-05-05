Що відомо про завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, який уразила ракета "Фламінго"

Завод входить до складу виробничого об’єднання "АБС Электро". Він займається виробництвом для армії агресора ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулі типу "Комета".

Вони активно використовуються у безпілотниках, в тому числі дронах-камікадзе типу "Шахед", а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калибр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.

Крім того, "ВНИИР-Прогресс" випускає електротехнічне обладнання: автоматичні вимикачі, реле й безконтактні модулі, що постачаються російському флоту, зокрема для атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М".

"Мадяр" розповів, що у країні-агресорці утворився "прохідний двір", адже елементи російської ППО стягнули до Москви, залишаючи ворожі об'єкти беззахисними проти українських атак.

Удар по Чебоксарах

Нагадаємо, у ніч на 5 травня ракетну небезпеку оголошували щонайменше у 18 областях Росії. Зокрема, сирени вперше пролунали у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Епіцентром ракетної загрози стало місто Чебоксари. За даними аналітиків, під удар потрапило підприємство "ВНИИР-Прогресс". Після вибухів на території заводу почалася масштабна пожежа.