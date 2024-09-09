Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта

Що відомо про Fath-360

Як й згадувалось вище, Fath-360 є балістикою малої дальності (від 30 до 120 кілометрів). Іранці, своєю чергою, позиціонують їх як аналог HIMARS (американський зенітний ракетний комплекс). Серед інших відомих характеристик:

точність ураження ракет складає від 3 до 10 метрів;

потужність бойової частини, як правило, складає від 50 до 100 кілограмів;

летять з дуже високою швидкістю - близько 4 махів. Це ускладнює можливість їх знищення.

Через високу швидкість ракети можна збити лише обмеженою кількістю систем протиповітряної оборони (ППО). Мова йде про комплекси Patriot, NASAMS або С-300.

"І якщо перших Patriot, NASAMS в принципі дефіцитна кількість пускових і вони прикривають великі міста, то стосовно С-300 інша проблема. Вже є суттєвий дефіцит ракет до даного комплексу. Тобто, розуміючи, що, на жаль, (РФ має таку кількість ракет - ред. ) - близько 200, більшу частину цих ракет швидше за все ми не зможемо перехопити", - додав Долінце.

Для кого Fath-360 створює загрозу

Враховуючи малу дальність під загрозою перебуватимуть:

українські військові, які перебувають поруч з лінією фронту або біля кордонів з РФ;

населені пункти, які находяться на відстані 100 км від кордону з РФ.

"Так само в зону дії цих ракет потрапляє Херсонська і Миколаївська області. Більш далекі міста, які знаходяться на відстані більше ніж 100 км як правило не входять в радіус ураження даними видами озброєння", - додав експерт.

Балістичні ракети Ірану для РФ

У вересні The Wall Street Journal повідомило, що Іран передав Росії партію балістичних ракет, імовірно, малої дальності.

Також у липні було стало відомо, що Тегеран наростив виробництво балістичних ракет і безпілотників після укладення договору про співпрацю з Російською Федерацією.

Тим часом у Білому домі заявили, що передача ракет є "драматичною ескалацією".