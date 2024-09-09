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Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта

Фото: Fath-360 (farsnews.ir)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Fath-360, які Іран міг передати Російській Федерації (РФ), є балістикою малої дальності. Ракети створюватимуть загрозу для Сил оборони біля лінії фронту, а також населених пунктів на відстані близько 100 кілометрів від кордону з ворогом.

Про це розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

Що відомо про Fath-360

Як й згадувалось вище, Fath-360 є балістикою малої дальності (від 30 до 120 кілометрів). Іранці, своєю чергою, позиціонують їх як аналог HIMARS (американський зенітний ракетний комплекс). Серед інших відомих характеристик: 

  • точність ураження ракет складає від 3 до 10 метрів; 
  • потужність бойової частини, як правило, складає від 50 до 100 кілограмів; 
  • летять з дуже високою швидкістю - близько 4 махів. Це ускладнює можливість їх знищення.

Через високу швидкість ракети можна збити лише обмеженою кількістю систем протиповітряної оборони (ППО). Мова йде про комплекси Patriot, NASAMS або С-300.

"І якщо перших Patriot, NASAMS в принципі дефіцитна кількість пускових і вони прикривають великі міста, то стосовно С-300 інша проблема. Вже є суттєвий дефіцит ракет до даного комплексу. Тобто, розуміючи, що, на жаль, (РФ має таку кількість ракет - ред. ) - близько 200, більшу частину цих ракет швидше за все ми не зможемо перехопити", - додав Долінце. 

Для кого Fath-360 створює загрозу 

Враховуючи малу дальність під загрозою перебуватимуть: 

  • українські військові, які перебувають поруч з лінією фронту або біля кордонів з РФ; 
  • населені пункти, які находяться на відстані 100 км від кордону з РФ. 

"Так само в зону дії цих ракет потрапляє Херсонська і Миколаївська області. Більш далекі міста, які знаходяться на відстані більше ніж 100 км як правило не входять в радіус ураження даними видами озброєння", - додав експерт. 

Балістичні ракети Ірану для РФ

У вересні The Wall Street Journal повідомило, що Іран передав Росії партію балістичних ракет, імовірно, малої дальності.

Також у липні було стало відомо, що Тегеран наростив виробництво балістичних ракет і безпілотників після укладення договору про співпрацю з Російською Федерацією. 

Тим часом у Білому домі заявили, що передача ракет є "драматичною ескалацією"

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